Под знаком опасности санкционных лавин

Сегодня все больше накаляется тема участия Кыргызстана в Евразийском экономическом союзе.

Многие считают, что России не до него, ей бы самой продержаться под лавиной международных санкций, которые, безусловно, отражаются и на экономике стран ЕАЭС. Слов нет, нашему главному стратегическому партнеру в нынешних реалиях ох как непросто. Закрыт доступ к рынку капиталов и банкам, отказались сотрудничать с этой страной руководители международных платежных систем, Запад отказывается от импорта нефти, газа, металла. Некоторые эксперты, в том числе и в нашей республике, стараются исподволь приучить нас к ЕС и США.

Мы знаем, как эти государства умеют налаживать связи. К примеру, США два года назад ограничили кыргызстанцам выдачу виз, а как сложно получить шенгенскую визу - многие из нас тоже в курсе дела. А в Россию по–прежнему можно въехать без особых проблем, как и получить российское гражданство.

И в экономике прослеживаются такие же тенденции. Российские лидеры во главу угла своей деятельности ставят вопросы укрепления деловых связей, дружбы и партнерства с членами ЕАЭС. Напрасно язвят скептики по поводу того, что новый союз нужен РФ только для того, чтобы вернуть под свой диктат бывшие республики СССР. Ничего подобного. Эта страна и в одиночку справится со всеми современными вызовами. К примеру, идея Центрального банка РФ отдавать долги зарубежным кредиторам в рублях повергла в ужас западных финансистов. Как пишет по этому поводу портал The Conversation, это решение российских банкиров сделает рубль полностью конвертируемой валютой и может поспособствовать падению доллара. А премьер–министр России Михаил Мишустин заявил об успешном составлении плана по импортозамещению основных видов товаров и продовольствия.

Так для чего же тогда России и Кыргызстану нужен ЕАЭС? Помните, старинную поговорку: "Одну веточку сломать легко, а если из них сделать веник, то его сломать будет очень трудно". Да, у России есть все для экономического процветания, но тем не менее она заинтересована в покупке сельхозтехники из Беларуси, химической продукции из Казахстана, фруктах и овощах из Кыргызстана и Таджикистана, напитках и драгоценностях из Армении. Самая важная причина создания ЕАЭС состоит в том, что все товары поставляются друг другу на льготной налоговой основе. В современном мире, когда борьба за рынки сбыта приводит к ожесточенным схваткам, это очень важный момент.

А с другой стороны, всем странам ЕАЭС практически невозможно экспортировать продукцию за пределы своего экономического объединения.

Возможно, из–за боевых действий на Украине, в наших странах возникнет дефицит некоторых видов продукции. К примеру, медикаментов. Но в Индии фармацевтическая промышленность развита очень хорошо, а власти этой страны не прочь войти в состав ЕАЭС. Однозначно, устранить недостаток многих других видов товаров поможет наш могучий сосед - Китай, который в последнее время не в ладах с Западом и, безусловно, поддерживает Россию.

Старый друг лучше сотни новых

Отношение к "специальной военной операции" в Украине, которую проводит Россия, у кыргызстанцев разное. В Бишкеке проходят митинги, на которых призывают прекратить "братоубийственную войну", на других поддерживают освобождение Украины от неонацистов.

Но очевидно и то, что разрыв отношений с РФ, выход Кыргызстана из ЕАЭС, как того требуют "инопроплаченные" правозащитники и активисты, невозможен по многим причинам.

К примеру, таким. По итогам прошлого года, общий товарооборот между нашими странами составил 2,5 миллиарда доллара. Это значит, что Кыргызстан стал на 80 процентов больше экспортировать различной продукции в Россию и больше от нее получать. Да, масштаб экономик наших стран несопоставим. Но маленький Кыргызстан теперь уже нельзя назвать иждивенцем. Мы научились заинтересовывать российских партнеров своей продукцией.

В прошлом году трудовые мигранты прислали своим родственникам из России переводы на общую сумму в 2,6 миллиарда долларов. Как годовой бюджет страны. Затруднительно сказать, где еще так успешно трудятся наши граждане. Да, они есть во многих странах, но такой широкий зеленый коридор кыргызским гастарбайтерам предоставила только Российская Федерация.

В 2020 году Россия для пополнения бюджета нашей страны предоставила 20 миллионов долларов, в прошлом 10 миллионов. Успешно реализует различные проекты Российско–Кыргызский фонд развития. Евразийский банк развития выделил 271 миллион сомов на закупку сельхозтехники фермерам.

Россия помогла нам с антиковидными вакцинами, регулярно поставляет различное медицинское оборудование, выделяет изрядные суммы на финансирование горячих завтраков ученикам начальных классов. Сейчас, пожалуй, ни один экономист точно не скажет, какую помощь во всех сферах социальной жизни и экономики оказала нам Россия с 2000 года. Эта сумма наверняка исчисляется сотнями миллионов долларов.

Российское зерно будет!

В этом году Кыргызская Республика председательствует в ЕАЭС. Сейчас там рассматриваются и принимаются решения по всем "горящим" проблемам союза. Заместитель министра экономики и коммерции КР Эльдар Алишеров рассказал, что намечены три основных направления развития: усиление работы над импортозамещением, обеспечение продбезопасности, снятие всяческих барьеров в товарообороте и сотрудничестве.

Большую тревогу вызвало решение правительства России, которое до 31 августа 2022 года запретило вывоз со своей территории зерновых культур. А недавно было заявлено, что страны ЕАЭС все–таки получат квоты на закупку у РФ зерна. До 25 марта они должны представить свои балансы производства–потребления, по которым и будут сформированы спасительные поставки.