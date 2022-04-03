Во Дворце спорта имени Кожомкула на днях прошла церемония открытия XXVIII Универсиады Кыргызстана. За звание чемпионов будут бороться 4 тысячи студентов из 41 высшего учебного заведения страны.

После церемонии открытия директор Республиканского центра по спортивно–массовой и оздоровительной работе "Жаштык" Урмат Асанбаев сообщил корреспонденту "Вечернего Бишкека":

- Мы основательно подготовились к проведению финального этапа универсиады! Привели в порядок лучшие спортивные базы Бишкека, пригласили квалифицированных арбитров. Самое главное - учредили солидный призовой фонд. Так, победители турниров по каждому из олимпийских видов спорта получат по 40 тысяч сомов, серебряный призер 20 тысяч, бронзовый - 20 тысяч. Ждут немалые денежные призы и обладателей наград соревнований по национальным, интеллектуальным дисциплинам.

Но главное - не победа на универсиаде, а пропаганда здорового образа жизни среди молодежи.

Правда, во многих вузах нет собственной спортивной базы. Только в государственной академии физической культуры и спорта, техническом университете имени Раззакова есть в должном количестве спортплощадки, а в остальных - в лучшем случае только по одному спортивному залу и мини–футбольному полю. В государственном университете строительства и архитектуры, команды которого всегда завоевывают призовые места, спортивные секции этого вуза арендуют спортзалы в школах. Без своей базы на спортивные достижения рассчитывать невозможно.

Как тут не вспомнить, что в нулевые годы вузовские стадионы безжалостно уничтожались. Так, в КГНУ имени Баласагына исчезло большое футбольное поле, и на его месте почему–то возник жилой дом. Сравняли с землей в этом вузе волейбольные, баскетбольные площадки и соорудили на их месте зону отдыха. Таких примеров можно привести немало. А где студентам повышать свою физическую культуру, руководителей КГНУ, похоже, не особо волнует.

Удивительно, но факт: все студенты наших вузов успешно сдают зачеты "по физре", хотя нормативы по бегу, прыжкам, освоению игровых дисциплин довольно высокие. Как удается мученикам науки это сделать - остается только догадываться. Поэтому специалисты студенческого спорта давно предлагают создавать независимые комиссии. Вот тогда "липовые" достижения сразу и обнаружатся. Но эта инициатива почему–то никак не может реализоваться.