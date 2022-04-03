Так готовились! Но оказались в аутсайдерах

Последнее, четвертое, место заняла сборная Кыргызстана по футболу в турнире "Кубок Навруз", который завершился в Намангане.

Сначала наша команда уступила хозяевам состязаний - сборной Узбекистана со счетом 1:3. Этот поединок для нашей дружины начался как нельзя лучше. Уже на 6–й минуте встречи многоопытный нападающий Мирлан Мурзаев поразил ворота хозяев поля. Более того, забить голы могли наш капитан Валерий Кичин, тот же Мирлан Мурзаев, но кыргызстанцы только и умудрялись, что пробивать мячом мимо ворот либо попадать во вратаря.

А во втором тайме сборная Узбекистана резко увеличила атакующие обороты. На 50–й минуте матча форвард Элдор Шомурадов, выступающий, кстати, в итальянской "Роме", забил ответный гол. А в конце матча другой нападающий хозяев турнира Игорь Сергеев забил в ворота Эржана Токотаева еще два мяча.

После этого поединка главный тренер сборной Кыргызстана Александр Крестинин объяснил поражение двумя факторами: слабой реализацией голевых моментов и недостаточной физической подготовкой.

А в параллельном матче сборная Уганды по пенальти победила сборную Таджикистана. Таким образом в поединке за золотые награды встретились команды Узбекистана и Уганды, а борьбу за "бронзу" повели футболисты Кыргызстана и Таджикистана.

К сожалению, наши игроки не сделали должных выводов после поражения от хозяев турнира. Имели шансы отличиться в этой игре Гулжигит Алыкулов, Алимордон Шукуров, Мирлан Мурзаев, но никому из наших голеодоров не удалось поразить ворота соперников. А вот сборной Таджикистана повезло. В конце игры наши защитники нарушили правила в своей штрафной площадке, и форвард сборной Таджикистана Парвиз Уморбоев распечатал ворота Эржана Токотаева.

На послематчевой пресс–конференции Александр Крестинин признался: "Обидно проигрывать в матчах, в которых твоя команда постоянно доминировала на поле. Будем делать выводы и из этого поражения".

Да, это необходимо сделать. Уже в июне в Бишкеке состоится квалификационный этап розыгрыша Кубка Азии, на котором наша сборная встретится с командами Мьянмы, Сингапура и Таджикистана. Проигрывать дома будет вдвойне обиднее.