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Сигареты убрали с глаз долой

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- Нина Ничипорова
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Отныне все табачные изделия продают только из диспенсеров, закрытых коробов. На прилавках лежит лист с наименованием имеющихся в продаже сигарет.

Это требование Закона "О защите здоровья граждан КР от последствий потребления табака, никотина и воздействия окружающего дыма и аэрозоля", подписанного президентом в сентябре прошлого года. В нем ужесточаются меры в борьбе с табакокурением и использованием всех видов табачных изделий.

Сделано это не случайно. Причиной высокой онкозаболеваемости и смертности от сердечно–сосудистых недугов, как доказали врачи, является курение. А данные проведенных исследований говорят, что подростков, и не только их, подтолкнули к первой затяжке именно яркие пачки из–под сигарет. Теперь такого соблазна не будет. Выкладка сигарет строго запрещена.

"Без жестких мер антитабачный закон в Кыргызстане работать не будет, последний документ полностью запрещает курение в общественных местах, кафе, ресторанах, рекламу любых табачных изделий. Согласно прежнему законодательству, владельцы таких заведений должны были предусмотреть отдельные помещения для курения. Но эта норма, по сути, не работала, - сказала заведующая отделом по борьбе против табака Центра укрепления здоровья Чинара Бекбасарова. - Это требование закона касается абсолютно всех торговых точек сигаретами, в том числе киосков".

Как сказала Бекбасарова, продажу табака из этих торговых точек предлагалось вообще убрать, но в связи со сложной экономической ситуацией на время разрешили.

В случае если эти требования будут нарушаться, то физическим лицам, согласно Кодексу о правонарушениях, грозит штраф до пяти с половиной тысяч сомов, а юридическим - семнадцать тысяч.


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URL: https://www.vb.kg/416373
Теги:
табак, Кыргызстан, Магазин
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