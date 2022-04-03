Садыр Жапаров поздравил геологов с профессиональным праздником

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 3 апреля, поздравил работников горнодобывающей отрасли с Днем геолога Кыргызской Республики.

Приводим текст поздравления Главы государства:

"Уважаемые геологи и ветераны горнодобывающей отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ваша сфера входит в число бюджетообразующих и стратегических направлений государственной политики.

Принимая во внимание её высокую значимость в обеспечении устойчивого и последовательного развития страны, я среди первых своих решений принял Указ "О вопросах реформирования горнодобывающей отрасли Кыргызской Республики" от 29 января 2021 года.

В его рамках был принят целый ряд мер, перестраивающих эту сферу, и Кыргызстан стал разрабатывать через местные государственные предприятия свои стратегические горнопромышленные объекты собственными силами. За счёт внедрения внешнего управления на мест орождении Кум-Төр всё добытое здесь золото и полученные компанией доходы остаются на территории Кыргызской Республики.

Вместе с тем средства фондов рекультивации, направляемые на финансирование проектов малого и среднего бизнеса, уже начали аккумулироваться в государственных банках. Чтобы придать энергичный импульс для привлечения инвестиций в сферу недропользования, запуска и разработки месторождений, изменены ставки для держателей лицензий.

Сегодня отечественный горногеологический комплекс представляют капиталоемкие горнодобывающие предприятия, которые по итогам 2021 года внесли в бюджет страны совокупных налоговых и неналоговых платежей и социальных выплат от разработки месторождений более чем на 23 миллиарда сомов. Такие показатели достигнуты благодаря самоотверженному труду всех работников отрасли, в том числе и геологов.

В то же время нынешние мировые тенденции развития геологической отрасли стимулируют внедрение новых передовых подходов в управлении, применение современных технологий и проведение масштабных и системных геологических исследований территории Кыргызской Республики. Уверен, что наши специалисты в кратчайшие сроки сумеют освоить и внедрить эти новинки.

Хочу отдельно выразить благодарность ветеранам отрасли, чей труд и огромный опыт заложили надежный и устойчивый фундамент для развития отечественной геологии!

Уважаемые геологи и ветераны отрасли!

В этот праздничный день желаю вам воплотить в жизнь намеченные задачи и укрепить основу для поступательного и устойчивого развития республики.

Крепкого вам здоровья, мира, благополучия и новых больших свершений!"