Данияр Амангельдиев поздравил бухгалтеров и аудиторов с праздником

Глава Минэкономкоммерции Данияр Амангельдиев поздравил всех бухгалтеров и аудиторов Кыргызской Республики с профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Уважаемые коллеги, друзья!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем бухгалтеров и аудиторов!

Приятно отметить, что данная отрасль представлена настоящими профессионалами своего дела.

В настоящее время огромная роль в решении сложных экономических проблем отводится бухгалтерам и аудиторам.

Эффективная работа в области финансового и налогового учета, контроля является основным элементом развития и повышения конкурентоспособности всех отраслей экономики.

В условиях гармонизации и стандартизации бухгалтерского учета и аудита с требованиями международных стандартов финансовой отчетности, внедряются и новые современные методы бухгалтерского учета, осуществления аудиторской деятельности.

Уверен, что и в дальнейшем Вы направите все свои силы, знания и навыки на благо развития профессии и на реализацию стратегии социально экономического развития страны.

Желаю успехов в реализации всех ваших планов, заслуженного признания, крепкого здоровья и семейного благополучия!", - говорится в поздравительном выступлении министра,