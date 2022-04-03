В Казахстане задержан агент, планировавший покушение на Токаева

В Казахстане задержан агент иностранной разведки, планировавший покушение на президента Касым-Жомарта Токаева и ряд высокопоставленных государственных служащих. Он также отрабатывал задания по продвижению антироссийской пропаганды и созданию в обществе русофобских взглядов путем публикации в социальных сетях соответствующих материалов, сообщает Комитет национальной безопасности Казахстана.

Кроме того, он планировал совершение террористических актов в отношении сотрудников специальных и правоохранительных органов.

В результате обыска у задержанного изъяты снайперская винтовка иностранного производства с глушителем, наркотические средства и крупная сумма денег. Оружие в Казахстан было завезено частями в профессионально замаскированном виде.

В ходе предварительного следствия мужчина признался в совершении вышеуказанных деяний по заданию и в интересах иностранного государства.

В настоящее время Комитет национальной безопасности Казахстана проводит расследование по фактам совершения преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 24 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и части 4 статьи 255 (акт терроризма) Уголовного кодекса.