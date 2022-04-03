В Узбекистане предложили отказаться от акции "Бессмертный полк"

Лидер Демократической партии Узбекистана "Миллий тикланиш" Алишер Кадыров выступил против проведения в Узбекистане акции "Бессмертный полк", сообщают СМИ.

"Бессмертный полк" – это демонстрация "мягкой силы" и орудие пропаганды Советского Союза. Мы против таких демонстраций!" – написал Кадыров в своем Телеграм-канале.

По его словам, узбекский народ сыграл значительную роль в победе человечества над фашизмом.

"Борьбу наших отцов за свободу против захватчиков и деструктивных националистов нужно помнить и ценить до конца дней. Для нас ценность не в том, чтобы фотографировать их по городу, а в том, чтобы благословить их души, пожелать им всего самого лучшего на свете", – подчеркнул он.

"Чистую память о наших мучениках нужно беречь, а не приносить в очередной раз в жертву корыстным политическим целям!" – добавил он.