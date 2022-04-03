Германия пообещала усилить санкции ЕС против России

Европейский союз (ЕС) ужесточит санкции против России, введенные на фоне спецоперации на Украине. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, передает ТАСС.

Дипломат также пообещала, что страны объединения окажут усиленную поддержку Киеву.

Ранее сообщалось, что Польша раскритиковала позицию властей Германии по ситуации вокруг Украины и санкциям против России. Так, польский вице-премьер Ярослав Качиньский призвал Берлин ввести эмбарго на поставки российской нефти и поставлять Украине больше оружия.\

Источник: lenta.ru