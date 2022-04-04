В Бишкеке соседство с новыми многоэтажками опасно для жизни?

Как ранее сообщалось, утром 27 марта обрушилась стена из пеноблока строящегося многоэтажного дома на пересечении проспекта Молодой Гвардии и улицы Фрунзе на крышу жилого многоквартирного дома по улице Молодой Гвардии, 75. Трое жильцов со второго этажа - бабушка с внуком и девушка - оказались в больнице.

Это происшествие ввергло общественность в шок: как такое возможно?! Получается, столичные элитки строятся так, что их стены тут же обрушаются. А соседство с новыми многоэтажками опасно для жизни?

"Вот она, хищная пасть капитализма! Хотите посмотреть на пропасть, которая разделяет народ и богачей в нашей стране, идите на место происшествия. Вы увидите, что многоэтажка построена с нарушениями и просто давит на старенький домик вместе с бесправными жителями. Бедные для них не люди! У богатых свои планы на город, а пострадавшим они и не думают помогать!" - дозвонившийся в редакцию горожанин долго возмущался и кричал в трубку.

Корреспондент "ВБ" приехала на место 30 марта. Надо признаться, что контраст между новой высоткой и старенькой двухэтажкой 1954 года постройки почти революционный. В старом дворе своя жизнь: сараи по периметру, дворняжки с зелеными клипсами в ушах, означающими, что те стерилизованные, бросаются на всех незнакомцев с тявканьем, веревки с бельем и тушоками посреди двора...

- Моя квартира на первом этаже тоже вся теперь в трещинах, сказали, может сложиться и наша стена - они же старые. В ту ночь в 3 часа страшно грохнуло, мы повскакивали и выбежали в коридор - спасаться, а все было в кромешной тьме от пыли. На ощупь вышли. Мы думали, землетрясение. Вызвали МЧС, милицию, "скорую". Наши отказались ехать в больницу, видимо, шок у них был. А наутро соседка встать не смогла - так ее ударило, а у бабушки и внука места ударов распухли. У мальчишки гематомы по всему телу, кто–то сказал, что он бабушку собой прикрыл. В общем, в больнице они сейчас, - рассказала одна из жительниц.

Удалось поговорить и с другими обитателями полуразрушенного дома. Жить здесь теперь они боятся - стены в трещинах, крыша разрушена.

Во дворе молодой мужчина выносит из подъезда и складывает в багажник машины детские игрушки, вещи. Спрашиваю: "Уезжаете? Были здесь, когда стена упала?".

- Мы квартиранты. Я работал той ночью. Жена дома с детьми была. Она в истерике. Решили уехать, - отвечает мужчина.

Домком пострадавшего дома пригласила всех прийти в пятницу - будет встреча жильцов с представителями строительной фирмы. Она говорит: люди боятся, что останутся ни с чем, что их обманут.

Жильцы обратились в мэрию, в местную администрацию с просьбой помочь разобраться в ситуации.

К ним приехал замглавы муниципальной администрации мэрии Бишкека по Ленинскому району Бакыт Караев. Он рассказал, что администрацией проведены переговоры с представителями строительной компании о немедленном переселении пострадавших граждан из 8 квартир. Пять жильцов переселены во временное жилье, один остался в том доме, в другой квартире. Жители квартир переехать отказались. Ведутся переговоры о выкупе или ремонте жилья.

Резонанс ситуация вызвала широкий. Журналисты продолжают расследование, собираются и экспертные мнения. Волнуются потенциальные покупатели квартир, и жители окрестных домов хотят знать: что произошло, по какой причине целая стена из пенобетона могла выпасть, какое по закону предусмотрено наказание, понесет ли его строительная компания? И кто конкретно виноват именно в этой ситуации, допустимо ли дать достроить именно этот дом? Какая из государственных контролирующих организаций в этой ситуации несет ответственность?

Итак, что нам известно? Есть акт от авторского надзора о приостановлении строительных работ от 13 марта 2022 года. То есть еще до обрушения стены. В акте указываются нарушения системы конструкции ограждения, которые необходимы при обвалах, то есть сетки были установлены не по стандарту. Были или нет остановлены работы, мы не знаем.

Начальник управления по архитектурно–строительному контролю Госстроя Эрнис Алиев рассказал СМИ, что даже при визуальном осмотре видно много нарушений, в том числе недочеты армирования, что недопустимо в нашей сейсмоопасной зоне.

Известно, что у строительной компании есть разрешительные документы на строительство многоэтажного дома от 13 ноября 2020 года, а также от Госэкотехинспекции КР от 3 февраля 2021. Фирма, которая занимается строительством "Кейджи Восток Сервис", принадлежит депутату ЖК Жусупбеку Коргонбай уулу, но, по его словам, он передал компанию в доверительное управление. После случившегося он сообщил в соцсетях, что строительная компания обязуется помочь всем пострадавшим. Но при этом назвал происшедшее несчастным случаем.

Как бы то ни было, инцидент с выпавшей стеной нуждается в тщательном расследовании, но уже сейчас понятно, это вовсе не "несчастный" случай.

комментарий

Мы попросили рассмотреть ситуацию независимого эксперта, архитектора Болота Аскерова, который всю жизнь проработал в строительной отрасли:

- Это халатное отношение строителей к своим обязанностям - стены не должны выпадать, если выполняются все технологические стандарты. Помимо горизонтального и вертикального армирования, проводится и заливка - укрепление бетоном. Вы можете увидеть на фото, что тот желоб, который должен быть залит бетоном, - пуст. Если бы работа была сделана как надо, то стену и бульдозером трудно было бы сдвинуть. По требованиям выше 6–го этажа при строительстве стен применяется газобетон. Если не ошибаюсь, то 1 куб кирпича весит около 1700 кг. Газобетон легче, но представьте вес, который свалился на крышу! Каждый слой кладки должен армироваться металлом. Эта арматура прикрепляется к конструктивным элементам здания - колоннам перекрытия. То есть строители должны были все это сделать. Сейчас сложно допустить ошибку на этапе проектирования - проект прогоняется через компьютерные программы, тестируется, и если выявляются слабые места - даются рекомендации усиления конструкции - больше бетона, больше арматуры и т. д. На мой взгляд, нарушена технология производства.

Ответственность ложится и на контролирующие структуры. Как мог специалист не заметить, что стены не армированы? Почему строительство не остановили?

Вообще существует несколько структур, которые несут ответственность за качество строительства: государственный надзор, авторский, технический - проводит сам заказчик. То есть доверенное лицо владельца компании проводит технадзор во время всего строительства. Контроль - это же не только подписание бумажек и получение процента от стоимости проекта! Например, госконтроль за работу получает 2,7 процента от стоимости проекта. Авторы всего 0,02 процента. Вот в соответствии с этим и должна распределяться ответственность.