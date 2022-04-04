Оживится личная жизнь. Гороскоп с 4 по 10 апреля

Влияние планет несколько противоречиво. С одной стороны Марс в соединении с Сатурном может усиливать препятствия в делах, а повторяющиеся ошибки, заводящие в тупик, могут нервировать и создавать депрессию, но с другой стороны растущая Луна, переход Венеры в зодиакальное созвездие Рыбы и положительное влияние Юпитера в Рыбах, будут настраивать на творческую созидательную волну.

Овен – некоторые знакомые и сослуживцы попытаются навязать своё видение ситуации, подталкивая к неосмотрительным финансовым тратам. Освободившись от их влияния, вы сможете перехватить инициативу, предложив игру на своих условиях, что укрепит ваши позиции на работе и укрепит финансовое положение. Оживится личная жизнь. Откровенный разговор освободит от домыслов, что откроет путь к развитию отношений, учитывая допущенные прежде ошибки.

Телец – недопонимание в отношениях с руководством сохранятся, что будет создавать помехи на пути получения документов и различных разрешений, но появятся люди, готовые прийти к вам на помощь, поделившись советами и опытом. Преодолев сомнения, и негативное восприятие происходящего, вы сможете найти нужный подход для разрешения возникших противоречий. Уже к концу недели вы сможете получить заветные документы. Удастся улучить момент для романтических встреч и дружеских посиделок.

Близнецы – смешанные чувства могут вызвать полученные известия издалека, создавая тревогу. Комментарии близких людей, общение с любимым человеком внесут ясность в происходящее. Вы обнаружите немало возможностей для реализации своих планов, которых не замечали из-за внутренней тревожности. Могут состояться поездки. Возможно и не с первой попытки, но вы осилите тесты для участия в значимых для вас образовательных проектах.

Рак – некоторые знакомые предпримут очередную попытку втянуть вас в финансовую авантюру. Тщательно взвесив все за и против, вы поймёте слабые стороны полученных предложений, избежав потерь. Интуиция поможет определиться с выбором покупок и направления инвестиций, а общение с руководством откроет возможности для дополнительного заработка. Визит в госорганы и в кабинет руководства окажется продуктивным. Вы сумеете получить нужные документы и разрешения.

Лев – некоторые деловые партнёры и люди из вашего окружения продолжат борьбу за пальму первенства, пытаясь спровоцировать конфликт, дабы заполучить в свои руки рычаги управления. Оставьте бесполезные споры с ними. Они себя сами скомпрометируют, оставшись наедине со своими амбициями. Вас ждут интересные проекты, поездки и свидания, а потому всё внимание сконцентрируйте на достижении желанных целей в этих направлениях.

Дева – излишне преувеличивая важность некоторых дел и поездок, вы можете утонуть в рутине, жертвуя своими интересами и здоровьем. Выбирая из всех дел только те, что реально приносят доходы, вы существенно поправите финансовое положение, а свободное время сможете посвятить отдыху, посещению спа-салонов и профилактических процедур. Восстановив силы и здоровье, вы сумеете воспользоваться возможностью пофлиртовать или устроить досуг для всей семьи, наслаждаясь весной.

Весы – амурная переписка подвигнет на романтические подвиги, которые наполнят жизнь яркими и позитивными впечатлениями. Подвиги на финансовом поприще могут доставить разочарования и убытки, а потому не гоняйтесь за лёгкими деньгами, а принимайтесь за работу, которой появится в достаточном количестве. Благодаря работе казна начнёт пополняться, появятся ресурсы для дальних поездок.

Скорпион – продолжая словесные перепалки с домочадцами и деловыми партнёрами, вы продолжите утопать в череде обвинений, что нисколько не поможет в разрешении накопившихся проблем. Пора взяться за дело и приступить к преобразованиям в своём бизнесе, а также в доме. Можно начинать ремонт или строительство. Даже незначительное обновление поможет преодолеть недопонимания в отношениях. Удастся устроить приятную вечеринку, семейный досуг или свидание.

Стрелец – оставьте в прошлом неудавшиеся проекты и рутинные хлопоты. Продолжая тянуть неподъёмный груз забот, вы тратите свои силы и здоровье впустую. Появятся новые идеи и проекты, взявшись за которые вы быстро достигнете успеха и восстановите настроение, а также здоровье. Возможны продуктивные поездки, участие в деловых и развлекательных мероприятиях, на которых есть шанс создать новые деловые связи и пофлиртовать, познакомившись с будущим спутником жизни.

Козерог – соблазн поучаствовать в очередной финансовой затее может привести к потере инвестиций. Отнеситесь к покупкам и вложениям ответственней. Инвестиции в собственное дело окупятся, а покупки для дома и семьи окажутся своевременными. Траты на различные излишества, развлечения, а также вложения в проекты, сулящие лёгкие деньги пока рискованны и способны доставить убытки. Деловые переговоры, поездки и развлекательные выезды на природы оправдают ожидания.

Водолей – поездки, деловое и дружеское общение начнут вытеснять затянувшееся противостояние в доме. Тревожность сменится на вовлечённость в новые проекты, связанные как с работой, так и учёбой, которые принесут первые победы в ближайшее время. Появится настроение для загородных развлекательных поездок, вечеринок и свиданий. Продолжит пополняться казна, что позволит совершить покупки, продолжить строительство или ремонт.

Рыбы – различные новости и слухи уже меньше будут отвлекать вашего внимания. Возможно вы привыкли к такому информационному потоку, а потому он для вас станет незначимым фоном. Вы поймёте как выстраивать свою жизнь в новых условиях и заметите немало возможностей для преумножения доходов. Удастся разобраться и с давними финансовыми проблемами, а также долгами. Пополнив казну, вы с удовольствием примете участие в непродолжительных поездках и романтических турах.

Астролог Андрей Рязанцев