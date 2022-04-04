В Бишкеке обсудили фейки в соцсетях как триггер радикализации общества

В Бишкеке на площадке дискуссионного клуба "Пикир" прошёл круглый стол на тему: "Осторожно – фейк! Социальные сети как триггер радикализации общества".

В мероприятии приняли участие журналисты, политологи,политические аналитики, историки, эксперты по вопросам безопасности, общественные деятели Кыргызстана и России.

В ходе дискуссии эксперты обсудили факты радикализации общественных отношений в Кыргызстане; цели и задачи, преследуемые прозападными деструктивными силами в их деятельности в Кыргызстане на фоне событий в Украине; используемые радикалами средства, формы и методы, в том числе с затрагиванием сферы религии; возможные последствия деятельности радикалов; меры противодействия деятельности радикалов со стороны государственных и общественных органов.

Глава Евразийского аналитического клуба (Россия) Никита Мендкович:

"Мы сегодня говорим о том, что радикализм, который формировался на Украине для решения конкретных внутренних и внешних политических задач - ликвидации русскоязычного населения на Донбассе и формирования антироссийской политики вовне, - через социальные сети переносится в Кыргызстан, экстраполируется в кыргызстанское общество. На мой взгляд, здесь действует довольно очевидный механизм.

Сейчас мы все живём в условиях информационной войны, которую очень активно ведёт Украина при участии - финансовом и в какой-то степени методологическом - стран НАТО. Не секрет, что, например, на территории центра информационно-психологической войны во Львове сейчас находится большая группа военных специалистов из Великобритании из частей спецназначения, которые как раз занимаются решением аналогичных задач. Наравне с работой с украинским населением (то есть с попытками мобилизовать его против освободительных войск России) идёт аналогичная информационная война против третьих стран. В последнее время мне приходится очень много контактировать с зарубежными СМИ, в том числе по украинскому кризису, и я наблюдаю признаки такой информационной войны в арабских странах, Северной Африке, Южной Азии - например, в Индии и Пакистане.

Что можно сказать о последствиях подобного рода войны? Мы изучили материал, который экспортируется Украиной в Кыргызстан, и мы видим, как он влияет на уже внутриполитическую динамику. Происходит расчеловечивание кыргызстанцев, происходит определённая радикализация уже не просто споров и дискуссий вокруг того,как можно относиться к происходящему на Украине, - это уже превращается в инструмент политической борьбы. Оппонент расчеловечивается до такой степени, что ставится задача - не только отстранить любых сторонников России от власти, речь даже уже идёт о поражении их в правах - лишении гражданства или даже физическом уничтожении.

Мне кажется, что большую роль в подобном нагнетании страстей играют именно фейки, поскольку у аудитории формируется определённая картина мира, в рамках которой сторонники неправильной с точки зрения человека позиции являются его личными врагами, личной угрозой.

Согласитесь, можно сколько угодно вести дискуссии, например, о войне в Йемене, но я полагаю, что те, кто интересуются этим в Кыргызстане, редко доходят до такого радикального противостояния между симпатизирующими саудовским войскам и симпатизирующими йеменскому национальному движению. Что же касается "украинского" вопроса, то здесь мы видим следующую любопытную ситуацию.

Конфликт на Украине превратился в инструмент создания гражданской войны, скажем прямо, на территории Кыргызстана. Цель понятна – это попытка создать новый фронт войны против России на территории стран СНГ, подобные попытки есть в Казахстане, Кыргызстане и других странах, дружественных России. Для этого, во-первых, очень активно экспортируется украинская пропаганда именно военного характера, обвинение россиян в зверствах, развязывании агрессии и тому подобных вещах. Хотя сейчас, по последним опубликованным документам, уже известно, что в начале марта (скорее всего, 8 марта) Украина готовила агрессию против республик Донбасса с последующим захватом Крыма.

Хотел бы добавить практические рекомендации. Не считаю, что в данных условиях эффективны были бы запреты, но очень важна разъяснительная работа. Просто говорить о том, что Кыргызстан нейтрален, – это удобная позиция для чиновников, которые отстраняются от решения проблемы, дабы не "нагнетать конфликт". Но конфликт уже нагнетается - мы видим эти публичные выступления, эти митинги, мы видим конкретные политические фигуры, которые продвигают идею лишения кыргызского гражданства тех граждан, которые "неправильно" высказываются о войне на Украине. Поэтому считаю, что и СМИ, и рядовые журналисты, и представители властей должны не абстрагироваться от возникающей проблемы, а объективно разъяснять ситуацию. Рассказывать людям, что делает союзник Кыргызстана Россия, почему президент КР Жапаров публично поддержал российские военные усилия на Украине.

Понимаю, что сейчас очень активное запугивание населения ведётся со стороны тех же НПО, которые обещают, что вот сейчас Россия потерпит поражение от Америки (при этом откровенно говоря, что не Украина воюет с Россией, а Америка) и вот тогда, дескать, все примутся за Кыргызстан. Поймите, это блеф! Итог войны уже предрешён. Несколько недель - и мы увидим уже ликвидацию фашистской группировки на Донбассе, взятие Киева, и я подозреваю, что на 9 Мая, скорее всего, будет проходить на Украине свой парад в честь и Победы в Великой Отечественной войне, и новой победы. Поэтому нет смысла пытаться играть в нейтралитет. Поскольку, повторюсь, западные НПО, нагнетая страсти внутри страны, уже не дают республике такой возможности. Будет либо экспорт украинской гражданской войны в Кыргызстан, либо планомерная политика властей по устранению подобного рода угроз - не путём запрета, но путём разъяснений (хотя не исключаю, что в отношении отдельных активистов актуален уже вопрос уголовного преследования).

Кому-то покажется, что я говорю очень радикальные вещи, но этот уровень радикализма поднят не мной. Повторюсь, сейчас мы наблюдаем экспорт гражданской войны в Кыргызстан. Либо эти усилия будут тем или иными способом хотя бы критиковаться (а лучше – останавливаться), либо мы получим реальные столкновения по политическому признаку - драки, насилия, поножовщину, выплескивание всего этого в политическое поле, чтобы парализовать развитие страны. Считаю, что это очень опасная тенденция, и её нужно остановить".

Генеральный директор аналитического центра "Стратегия "Восток-Запад" (Кыргызстан) Дмитрий Орлов:

"Вокруг гражданского общества гуляет много мифов и заблуждений, которые тиражируются вот уже почти 30 лет. Эти мифы с удовольствием распространяют не только сотрудники НПО, которые называют себя "гражданским обществом", но и их оппоненты. Хуже всего то, что все они сами в это верят.

Главный миф: "Гражданское общество - это неправительственные организации". Правда же в том, что гражданское общество - это не только НПО. Это любые организации, которые стоят вне государственной системы. То есть профсоюзы, профессиональные коллегии (адвокатов, например) и объединения, клубы спортивных болельщиков, советы ветеранов силовых структур, ассоциации выпускников вузов, советы аксакалов и даже политические партии. Организованные преступные группировки - это тоже гражданское общество.

Миф номер два: "Гражданское общество всегда преследует благие цели". На деле же всё зависит от того, какие цели у этого негосударственного объединения. Вспоминается, как в самом начале конфликта в Боснии американский публицист Дэвид Рифф писал:

"Лидер местных сербов Радован Караджич представляет помыслы и чаяния сербского населения и посему может смело претендовать на роль героя гражданского общества с тем же правом, как и Вацлав Гавел. Те же, кто пытается ограничить гражданское общество исключительно "душелюбами" и "моральными апостолами", превращают всю концепцию из политической и социологической в теологическое учение". То есть в религию. При этом Гавел в глазах "мирового сообщества" - выдающийся гуманист (его одобрительное отношение к бомбардировкам Югославии и вторжению США в Ирак можно не вспоминать), а Караджич, приговорённый к пожизненному заключению, считается военным преступником.

Третий миф, который больше всего любят тиражировать правозащитники и их сторонники во всём мире: "Гражданское общество - гарант демократии". По факту же демократическим государство, в котором всё подчиняется группам давления - как внутри, так и снаружи, - называть нельзя. Неважно, как называются эти группы давления: НПО, международные организации, иностранные правительства, транснациональные корпорации, военно-промышленный комплекс, родоплеменные структуры, олигархи-одиночки - их действия в отношении собственных и иностранных правительств ещё дальше от демократии, чем мы до Луны.

Миф номер четыре (обратный мифу №3): "Демократия - гарант сильного гражданского общества". В порядке примера посмотрим на Японию. Охрана природы, защита прав потребителей, борьба за женское равноправие - всё, что внедрили нам с подачи Запада, в этой стране развито слабо. Но при этом никто почему-то не называет Японию тоталитарным государством. Как и Францию с Испанией, где структуры гражданского общества тоже развиты слабо. Зато там сильные политические партии и отлично развит механизм демократических выборов. Американские исследователи за это критикуют и японцев, и французов, и испанцев. Те отвечают им в таком духе: "Господа, всё это, конечно, прекрасно, но у нас - свои собственные традиции отношений между гражданином и государством". Похоже, только в бывшем СССР господа либералы пребывают в опасном заблуждении, что демократия может быть либо американской, либо никакой.

Миф пятый: "Гражданское общество - залог экономического процветания". Не будем углубляться в историю, вспомним только, что так называемое южнокорейское экономическое чудо рождалось при полном подавлении гражданского общества. Только в 1980-х годах, когда режим ослабил "гайки", в Южной Корее начали появляться профсоюзы, а также студенческие и прочие движения. И это не единственный пример. Достаточно задаться простым вопросом: если гражданское общество - залог экономического процветания, то почему из десяти процветающих государств Азии пять - абсолютные монархии (Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ и Бруней), два - конституционные монархии (Япония и Малайзия) и три - государства тоталитарные, если подходить к ним с западной точки зрения: Южная Корея, Китай и Сингапур.

Миф шестой: "Все энпэошники - иностранные шпионы". По факту шпионами деятелей "неправительственного сектора" считать нельзя. Доступа к важным государственным секретам у них нет. Конечно, случается, что НПО собирают информацию для иностранных спецслужб, но она носит либо общий, либо ситуативный характер. Уместнее было бы считать так называемые политические НПО агентами давления, что не равно понятию "шпион".

Миф седьмой: "Гражданское общество ничего не стоит правительству". Даже в США две трети проектов для НПО финансирует государство, а частный сектор - всего треть. Гражданское общество ничего не стоит правительству ровно до тех пор, пока оно не начинает бороться с властями собственных стран, получая за это деньги от господ, типа Джорджа Сороса. Как только в Кыргызстане появится вменяемое законодательство, весь "гражданский активизм" перейдёт на содержание госбюджета. Останутся только те НПО, которые занимаются действительно реальными делами".