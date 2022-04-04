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Впервые за 140 лет власти Японии снизили возраст совершеннолетия до 18 лет

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- Светлана Лаптева
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Впервые за 140 лет власти Японии снизили возраст совершеннолетия до 18 лет. Об этом сообщает Japan Times с ссылкой на японское Министерство юстиции.

"Чтобы дать возможность нарушившим закон молодым людям реабилитироваться, важно, чтобы они не только размышляли о своих поступках, но и осознавали свою ответственность и вели себя как члены общества, сосредоточив внимание на своих силах и потенциале", - прокомментировал решение министр юстиции Есихиса Фурукава.

До нынешней реформы Гражданского кодекса возраст вступления в совершеннолетие составлял 20 лет.

После вступления в силу этой поправки японская молодежь с 18 лет будет обладать правом заключать юридические договоры и сделки без согласия родителей. Они включают в себя договоры на покупку мобильного телефона, получение автокредита и кредитных карт, подписание договора аренды квартиры.

В прошлом году правительство Японии опубликовало данные, согласно которым доля пожилого населения Японии к сентябрю 2021 года достигла 29,1 процента всех жителей страны, что является рекордным размером за всю историю. Японские СМИ охарактеризовали эту информацию как "еще одно свидетельство быстрого старения общества". В качестве пожилых в Японии рассматривают граждан от 65 лет. Их число на сентябрь составило 36,4 миллиона человек, что на 220 тысяч больше, чем в 2020 году.


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URL: https://www.vb.kg/416393
Теги:
Япония
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