США запускает спутниковый телеканал в Афганистане

Через день после того, как талибы запретили вещание "Голоса Америки" (VOA) по наземному телевидению, финансируемое правительством США информационное агентство во вторник, 29 марта, запустило круглосуточный спутниковый телеканал для Афганистана.

27 марта талибы приказали афганским телестанциям, связанным с "Голосом Америки", прекратить показ программ "Голоса Америки" в рамках широкого запрета на контент, считающийся подрывающим политику талибов, включая запрет женщинам вести информационные программы вместе с мужчинами.

Британская вещательная корпорация (BBC) и Deutsche Welle также сообщили, что их местные партнеры по вещанию лишены возможности транслировать свои программы в Афганистане из-за новых указаний Талибана.

Осуждая этот приказ, Госдепартамент заявил следующее:

"С тревогой и глубокой озабоченностью мы узнали о решении Талибана помешать доступу афганского народа к независимым, объективным, международным СМИ".

VOA сообщило, что его новый телевизионный поток, обозначенный как "VOA Afghanistan", находится на спутнике Yahsat Y-1A (52,2 градуса восточной долготы), транспондер 12 (частота нисходящего канала 11,938 ГГц), канал 469. Спутник Yahsat является самой популярной платформой в Афганистане, что гарантирует афганской аудитории доступ к программам VOA, несмотря на цензуру талибов.

"Афганистан сегодня является одним из самых репрессивных медиа-рынков в мире", - сказала исполняющая обязанности директора "Голоса Америки" Иоланда Лопес. "Несмотря на попытки талибов покончить со свободой прессы, "Голос Америки" поддерживает свою афганскую аудиторию, предоставляя ей достоверные и авторитетные новости и информацию".

Новый спутниковый поток VOA Afghanistan включает в себя популярные информационные программы "TV Ashna", женскую передачу "Etesal", программы для зрителей, а также программы радио "Азади" Радио Свободная Европа/Радио Свобода. Планируется создание дополнительных программ, включая развлекательные шоу, которые заполнят пустоту в Афганистане, где местные каналы не могут транслировать музыкальные программы.

Спутниковый канал VOA находится в разработке с августа прошлого года, до падения избранного правительства Афганистана. Канал также доступен на YouTube и на сайтах "Голоса Америки" на языках пушту и дари.

Госдепартамент назвал руководящие принципы Талибана в отношении СМИ "ограничительными и неопубликованными", напомнив новым правителям Кабула, что Вашингтон по-прежнему привержен поддержке права на свободу выражения мнений во всем мире.

По словам Госдепартамента, США особенно заинтересованы в том, чтобы журналистам и правозащитникам было позволено "работать свободно, не опасаясь насилия в их отношении".

Госдепартамент отметил, что после захвата Кабула талибы продолжали двигать Афганистан в неправильном направлении, а недавно они не выполнили взятые на себя обязательства по предоставлению женщинам и девочкам возможности получать образование. 23 марта новое правительство Афганистана приняло решение запретить девочкам посещать среднюю школу.

"Каждое из этих действий по отдельности вызывает тревогу, но в совокупности они ясно показывают, что талибы не выполняют основных обязательств, которые они взяли на себя перед афганским народом и международным сообществом", - заявили в департаменте.