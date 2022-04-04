На 4 апреля в Кыргызстане не выявили новых случаев COVID-19

Министерство здравоохранения сообщает, что в Кыргызстане за сутки не выявили новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

По данным ведомства, с марта 2020 года в республике, по официальным сведениям, зарегистрировали 200 тысяч 968 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Лечение от COVID-19 в КР получают 142 человека. Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 46 человек, в больницах - 96. Из них 6 человек в крайне тяжелом состоянии, 36 - в тяжелом. Состояние 54 больных оценивают как средней тяжести.

За сутки по республике выздоровели 5 человек. С начала марта 2020 года, по официальным данным, выздоровели 196 тысяч 248 человек.