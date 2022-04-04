В Бишкеке на ремонт закрыли три улицы

Как сообщают в департаменте транспорта и развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, с 3 апреля на ремонт закрыли некоторые городские улицы.

Так, на ремонт закрыли отрезок улицы Сыдыкова от Турусбекова до Акиева. Альтернативными дорогами для проезда автотранспортных средств будут улицы Токтогула и Киевская

Также на ремонт закрыли отрезок улицы Элебаева от Льва Толстого до Горького. Альтернативными дорогами для проезда автотранспортных средств будут улицы Жукеева-Пудовкина и Байтик-Баатыра.

Отрезок улицы Шералиева закрыт от Северной до 24 дома. Альтернативная дорога для проезда автотранспортных - улица Баха.

Реконструкцию улиц проведут в рамках проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек" (Фаза II) за счет грантовых средств КНР.