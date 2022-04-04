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Кыргызстанцы успешно выступили на соревнованиях по параплаванию в Берлине

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- Айжан Мамбеталиева
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Об этом на своей странице в Facebook сообщает Кыргызсткая федерация незрячих. По данным федерации, в Берлине прошли соревнования по параплаванию World Para Swimming Series Berlin 2022, в которых принимали участие атлеты из Кыргызстана.

По данным федерации, наши спортсмены выступили удачно. Надежда Рак заняла первое место и три вторых на разных дистанциях. Дастан Камчыбеков завоевал первое место в заплыве на 200 метров вольным стилем класса S11, Жалалдин Абдувалиев - второе место (200 метров вольный стиль класс S11), а Айтунук Жоомарт кызы заняла третье место (50 метров на спине класс S11).

Особую благодарность спортсмены выражают своим тренерам - Андрею Ханадееву и Антону Крамаренко.


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URL: https://www.vb.kg/416401
Теги:
Германия, плавание, спорт, Кыргызстан, ЛОВЗ, медаль
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