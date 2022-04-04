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В Бишкеке пройдет благотворительный фестиваль в пользу онкобольных детей

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке общественный благотворительный фонд Help The Children-SKD совместно с городским домом культуры "Диалог" приглашают всех желающих принять участие в благотворительном танцевальном фестивале "Дыхание танца", который состоится 23 апреля в 14 часов в городском доме культуры "Диалог".

В фестивале могут принять участие детские, юношеские и взрослые танцевальные коллективы по всем направлениям хореографии, при этом максимальный возраст участников не ограничивается. Для всех руководителей танцевальных коллективов фестиваля предусмотрены дипломы от департамента культуры, спорта, туризма и работы с молодежью мэрии города Бишкека.

Также в рамках этой акции в малом зале состоится шахматный турнир среди детей совместно с детской юношеской спортивной школой (ДЮСШ).

Акция проводится при поддержке департамента культуры, спорта, туризма и работы с молодежью мэрии города Бишкека с целью привлечения внимания общественности к вопросам детской онкологии.

Участники танцевальных коллективов могут зарегистрироваться до 22 апреля, оплатив взнос от 200 сомов и выше.

Организаторы сообщают, что все собранные средства со взносов пойдут на помощь подопечным восьми детям фонда.

Телефоны для информации:

+996 (779) 550-405;

+996 (770)900-095.


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URL: https://www.vb.kg/416404
Теги:
благотворительность, танцы, фестиваль, Бишкек
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