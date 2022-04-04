Оперативниками столичной милиции задержан подозреваемый в совершении кражи

Пресс-служба УВД Ленинского района сообщает, что 27 марта в УВД Ленинского района с письменным заявлением обратился гражданин Т.Р. о принятии мер в отношении неизвестных лиц, которые в этот же день примерно в 17 часов 30 минут, проникнув во внутрь комнаты одного из отелей, расположенного по улице Тимирязева в Бишкеке, тайно похитили плазменный телевизор марки "Ясин" стоимостью 20 тысяч сомов, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРП УВД Ленинского района и возбуждено уголовное дело по статье 205 часть 2 ("Кража") УК КР.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий оперативниками уголовного розыска УВД Ленинского района был установлен и задержан подозреваемый Г.С., 1994 года рождения. Доставлен в следственную службу, где в порядке статьи 96 УПК КР водворен в ИВС ГУВД Бишкека. Ленинским районным судом Бишкека в отношении подозреваемого лица применена мера пресечения в виде ареста с содержанием в СИЗО-1 сроком на один месяц.

В настоящее время продолжаются следственные и оперативно-розыскные мероприятия по установлению возможной причастности подозреваемого лица к совершению аналогичных преступлений.