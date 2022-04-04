Погода
$ 84.75 - 86.42
€ 92.37 - 94.37

Оперативниками столичной милиции задержан подозреваемый в совершении кражи

147  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Пресс-служба УВД Ленинского района сообщает, что 27 марта в УВД Ленинского района с письменным заявлением обратился гражданин Т.Р. о принятии мер в отношении неизвестных лиц, которые в этот же день примерно в 17 часов 30 минут, проникнув во внутрь комнаты одного из отелей, расположенного по улице Тимирязева в Бишкеке, тайно похитили плазменный телевизор марки "Ясин" стоимостью 20 тысяч сомов, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРП УВД Ленинского района и возбуждено уголовное дело по статье 205 часть 2 ("Кража") УК КР.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий оперативниками уголовного розыска УВД Ленинского района был установлен и задержан подозреваемый Г.С., 1994 года рождения. Доставлен в следственную службу, где в порядке статьи 96 УПК КР водворен в ИВС ГУВД Бишкека. Ленинским районным судом Бишкека в отношении подозреваемого лица применена мера пресечения в виде ареста с содержанием в СИЗО-1 сроком на один месяц.

В настоящее время продолжаются следственные и оперативно-розыскные мероприятия по установлению возможной причастности подозреваемого лица к совершению аналогичных преступлений.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/416409
Теги:
кража, Ленинский район, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
    Комментарии
    или авторизуйтесь
    Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
    Правила комментирования
    На нашем сайте нельзя:
    • нецензурно выражаться
    • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
    • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
    • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
    • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
    • публиковать комментарии в транслите
    • выделять комментарии заглавным шрифтом
    • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
    • писать под одной новостью комментарии под разными никами
    • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
    • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
    НАВЕРХ  
    НАЗАД  