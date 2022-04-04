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Задержаны сотрудники УВД Оша

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- Айжан Мамбеталиева
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ГКНБ КР в ходе организации оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и пресечение незаконного оборота наркотических средств на территории г. Оша, в рамках зарегистрированного в ЕРП преступления по признакам, предусмотренным статьей 282 часть 2 пункт 2 ("Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта") УК КР, задержаны подполковник милиции А.У.К. и старшина милиции Т.у.А.,

Так, в ночь с 1 на 2 апреля около 3 часов 15 минут в момент закладки А.У.К. наркотического вещества со специфическим запахом массой 894 грамм сотрудниками ГКНБ КР задержаны следующие граждане Кыргызстана: подполковник милиции А.У.К., 1982 года рождения, занимающий должность начальника ОБОП УВД Оша, и старшина милиции Т.у.А., 1998 года рождения, занимающий должность младшего инспектора 4-го взвода ОПСМ УВД Оша.

В результате чего был пресечен один из каналов незаконного оборота наркотических средств в Оше.


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URL: https://www.vb.kg/416411
Теги:
ГКНБ, Ош, Ошская область
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