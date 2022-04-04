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В Бишкеке проходит конференция с участием членов Союза журналистов России

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- Светлана Лаптева, Наталья Крайнова
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В Бишкеке сегодня, 4 апреля, проходит медиаконференция "Журналистика и мир в эпоху перемен", организованная по инициативе ИА TUZ.KG при участии представителей Союза журналистов России и в партнерстве с Центром экспертных инициатив "Ой Ордо".

Участники конференции обсуждают важные не только для СМИ, но и всего общества вопросы и проблемы. В рамках встречи российские специалисты также проведут две лекции по актуальным профессиональным направлениям.

Во время дискуссии участники обсудят роль и место прессы в период глобальных конфликтов, в том числе и фейки, пропаганда и журналистика.

Кроме того, обсудят, как сохранить посещаемость при проблемах с источником трафика.

В Кыргызстан из России были приглашены председатель Союза журналистов РФ Владимир Соловьёв, управляющий делами Союза журналистов России Денис Токарский, руководитель международного отдела Союза журналистов России Тимур Шафир, главный редактор общественно-политической интернет-газеты "Утро.Ру" Юлия Ложечко, директор еженедельника "Аргументы и Факты – Урал" Дмитрий Бондарев.


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URL: https://www.vb.kg/416412
Теги:
Россия, журналисты, СМИ
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