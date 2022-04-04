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Баотоу ввел режим санитарной угрозы из-за обнаружения чумы среди грызунов

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- Айжан Мамбеталиева
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Город Баотоу в Китае ввел особый режим санитарной угрозы из-за обнаружения чумы среди грызунов. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на издание "Хунсин синьвэнь".

Власти северного китайского города Баотоу (автономный район Внутренняя Монголия) ввели четвертый уровень угрозы из-за обнаружения в его пределах вспышки чумы среди грызунов.

29 марта специалисты службы санитарного мониторинга обнаружили одну мертвую особь когтистой песчанки (местный вид полевых мышей). Лабораторный анализ образцов тканей грызуна подтвердил наличие в них возбудителя чумы, поэтому специалисты сделали вывод о вспышке этого заболевания среди животных.

Власти города просят жителей не контактировать с мышами, кошками, бродячими собаками, лисами, грызунами и другими дикими животными, а также избегать мест их обитания. Кроме того, горожан просят сообщать об обнаружении мертвых диких животных, которые могут быть переносчиками чумы, а также уведомлять власти, если им станет известно о случаях лихорадки среди их знакомых или чьей-либо скоропостижной смерти.

Согласно заявлению правительства города, четвертый уровень угрозы будет действовать до конца года. Население города Баотоу составляет 2,7 миллиона человек.


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URL: https://www.vb.kg/416413
Теги:
Китай, Монголия, в мире
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