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В РФ готовят программу для репатриации специалистов-соотечественников

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- Наталья Крайнова
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Сейчас в российские ведомства поступает множество обращений от россиян, которые в свое время переехали жить за рубеж. Они сообщают, что им и семьям некомфортно находиться в некоторых государствах, где допускается проявление давления на русских. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники, близкие к правительству.

Среди этих граждан много высококвалифицированных специалистов, в которых чрезвычайно нуждается наша экономика.

"Со стороны высококлассных специалистов есть запрос на возвращение в связи с развернувшимся давлением на россиян, проживающих за рубежом. Эти обращения носят достаточно массовый характер, поэтому возникла идея с программами по возвращению таких людей, которые могли бы привезти знания и свой опыт из-за рубежа", - пояснил один из собеседников "Известий".

По его словам, спрос на программы по возвращению "точно есть".

В пресс-службе Минпромторга подтвердили, что такие обсуждения идут.

"В России имеется программа репатриации, действующая с 2007 года. В настоящий момент обсуждаются дальнейшее развитие этой программы и дополнительные льготы для привлечения россиян - высококвалифицированных специалистов из различных отраслей", - уточнили в ведомстве.

В Минпромторге добавили, что меры, которые уже доступны репатриантам, - это компенсация стоимости переезда, выплата пособия до полугода при отсутствии источников дохода и иные социальные льготы.


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URL: https://www.vb.kg/416416
Теги:
репатриация, Россия
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