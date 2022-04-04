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Школьники побывали с экскурсией в аэропорту "Манас"

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- Айжан Мамбеталиева
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В целях реализации указа президента "Об утверждении Концепции о духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности", а также в целях расширения кругозора детей, Ленинский акимиат совместно с аэропортом "Манас" организовали для учащихся школ района экскурсию в Международный аэропорт "Манас" (ОАО "МАМ").

На экскурсии принял участие и глава Русланбек Тагаев.

Экскурсию для детей проводил руководитель Центра оперативного управления аэропорта "Манас" Тимур Аскаров. Ребята смогли увидеть процесс регистрации международных и внутренних рейсов, работу таможенного контроля, отгрузку и сортировку багажа пассажиров рейса, а также задать интересующие вопросы инженер-механикам.


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URL: https://www.vb.kg/416418
Теги:
аэропорт, дети, Ленинский район, Бишкек, Аэропорт "Манас"
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