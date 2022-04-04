Школьники побывали с экскурсией в аэропорту "Манас"

В целях реализации указа президента "Об утверждении Концепции о духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности", а также в целях расширения кругозора детей, Ленинский акимиат совместно с аэропортом "Манас" организовали для учащихся школ района экскурсию в Международный аэропорт "Манас" (ОАО "МАМ").

На экскурсии принял участие и глава Русланбек Тагаев.

Экскурсию для детей проводил руководитель Центра оперативного управления аэропорта "Манас" Тимур Аскаров. Ребята смогли увидеть процесс регистрации международных и внутренних рейсов, работу таможенного контроля, отгрузку и сортировку багажа пассажиров рейса, а также задать интересующие вопросы инженер-механикам.