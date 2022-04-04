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Врач рассказала, какие анализы стоит сдать после COVID-19

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- Наталья Крайнова
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Через две недели после перенесенного коронавируса рекомендуется сдать пять анализов. Их назвала врач клинико-диагностической лаборатории областной клинической больницы имени Семашко Александра Голахова, сообщает "Московский комсомолец".

По ее словам, необходимо сдать общий анализ крови - он позволит определить наличие воспалительных процессов, анемии, аллергии и других возможных иммунных проблем. Помимо этого, стоит сдать анализ мочи для выявления воспалительных процессов в мочевой системе, а также для обнаружения почечных и внепочечных патологий.

Врач также рекомендовала сдать биохимический анализ крови. Это связано с тем, что часть пациентов с COVID-19 лечат гормонами и после терапии у них наблюдается повышение глюкозы. Нередко увеличение показателей может спровоцировать сахарный диабет, подчеркнула Голахова.

Медик посоветовала сдать коагулограмму и анализ на Д-димер. По ее словам, это комплексное исследование крови поможет выявить риск тромбообразования или кровотечения после перенесенного заболевания.


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URL: https://www.vb.kg/416419
Теги:
здоровье, COVID-19
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