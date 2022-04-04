Выпускникам: успейте оплатить регистрационный взнос на ОРТ

6 апреля завершается прием заявок на общереспубликанское тестирование. У выпускников еще есть время зарегистрироваться онлайн на сайте ЦООМО, а оплатить регистрационный взнос можно быстро и удобно через кошелек "О!Деньги" в приложении "Мой О!".
Оплатить просто. Смотрите видеоинструкцию.
1. Откройте приложение "Мой О!", раздел "О!Деньги".
2. Выберите "Образование", затем "Регистрационный взнос на ОРТ".
3. Укажите ФИО, точную сумму и оплатите.
Стоимость основного и каждого предметного теста в этом году составляет 370 сомов.
Для подтверждения оплаты при регистрации достаточно указать номер чека.
Отметим, в этом году проведение тестирования запланировано на 22-28 мая.
Приложение "Мой О!" – это цифровая экосистема, которая объединяет кошелёк "О!Деньги", личный кабинет абонента О! и маркетплейс "О!Маркет".
"Мой О!" позволяет:
Сервис "О!Деньги" предоставляется ОсОО "Грин Телеком Сервис". Лиц. НБКР №2021030817, №3022030817. Эмитент электронных денег "О!Деньги" – ОАО "Дос-Кредобанк", лиц. НБКР №037.