Выпускникам: успейте оплатить регистрационный взнос на ОРТ

6 апреля завершается прием заявок на общереспубликанское тестирование. У выпускников еще есть время зарегистрироваться онлайн на сайте ЦООМО, а оплатить регистрационный взнос можно быстро и удобно через кошелек "О!Деньги" в приложении "Мой О!".

Оплатить просто. Смотрите видеоинструкцию.

1. Откройте приложение "Мой О!", раздел "О!Деньги".

2. Выберите "Образование", затем "Регистрационный взнос на ОРТ".

3. Укажите ФИО, точную сумму и оплатите.

Стоимость основного и каждого предметного теста в этом году составляет 370 сомов.

Для подтверждения оплаты при регистрации достаточно указать номер чека.

Отметим, в этом году проведение тестирования запланировано на 22-28 мая.

О приложении

Приложение "Мой О!" – это цифровая экосистема, которая объединяет кошелёк "О!Деньги", личный кабинет абонента О! и маркетплейс "О!Маркет".

"Мой О!" позволяет:

управлять номером О! и заботиться о балансе близких; бесконтактно оплачивать более 2000 сервисов с баланса телефона, кошелька или привязанной карты; пополнять кошельки и карты банков Кыргызстана, России, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Украины; получать кешбэк до 12%; пополнять "О!Деньги" без комиссии в 3000 платежных терминалах О!; обналичивать средства с кошелька в любом из 100 магазинов O!Store по всей стране.

Сервис "О!Деньги" предоставляется ОсОО "Грин Телеком Сервис". Лиц. НБКР №2021030817, №3022030817. Эмитент электронных денег "О!Деньги" – ОАО "Дос-Кредобанк", лиц. НБКР №037.