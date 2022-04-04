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Число заразившихся COVID-19 в Китае впервые превысило 100 тыс. человек

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- Наталья Крайнова
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Показатель количества инфицированных коронавирусом нового типа, проходящих лечение под наблюдением врачей, в КНР впервые за время пандемии превысил 100 тыс. человек. Согласно опубликованным в понедельник данным Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения Китая, в больницах и специально оборудованных помещениях страны насчитывается 109 088 заразившихся - на 9,2% больше, чем днем ранее. Сообщает ТАСС.

Как проинформировало ведомство, за минувшие сутки власти зарегистрировали 13 267 новых случаев заражения. Таким образом, уже второй день подряд официальное число вновь выявленных носителей инфекции превышает 10 тыс. человек. В распространенном заявлении уточняется, что среди заразившихся, зафиксированных за предыдущий день, повышенная температура, кашель и недомогание обнаружены только у 1 405 человек, остальные 11 862 - бессимптомные носители. Лишь 130 из указанных новых инфицированных прибыли из-за границы.

В последнее время в КНР сложилась беспрецедентная ситуация: число бессимптомных носителей, проходящих лечение, продолжает быстро возрастать (за минувшие четыре дня их стало больше на 41,1%). Однако зараженных с симптомами в медицинских учреждениях страны становится все меньше (сокращение примерно на 12,2% за тот же период).

Примерно 99% из проходящих сейчас в Китае лечение заразились на территории страны, остальные 1% прибыли из-за границы.

Среди регионов Китая наиболее мощные вспышки коронавирусной инфекции зарегистрированы в Шанхае и в провинции Цзилинь (северо-восток). Там находится порядка 85% еще не выздоровевших инфицированных.


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URL: https://www.vb.kg/416427
Теги:
Китай, коронавирус, COVID-19
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