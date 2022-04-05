Ученики Мирсаида Мирхамидовича о своем легендарном учителе

Выдающемуся ученому, академику, основателю и бессменному директору Национального центра кардиологии и терапии Мирсаиду Мирхамидовичу Миррахимову исполнилось бы в этом месяце 95 лет. В память о нем вчера в Бишкеке открылись Миррахимовские чтения, которые стали проводиться ежегодно еще при жизни академика. Но в этом году они, конечно, особенные. Весь цвет кыргызской медицины и ученые из–за рубежа принимают в них участие. А накануне ученики Мирсаида Мирхамидовича поделились с "Вечеркой" воспоминаниями о легендарном учителе, которого в нашей стране называют совестью эпохи, а за рубежом - самым умным человеком в республике.

Учителю я обязан жизнью

Абдухалим Раимжанов, академик:

- У истоков развития гематологической службы республики стоял мой учитель - Мирсаид Миррахимов. По его инициативе было открыто первое отделение гематологии на 30 коек в тогда еще Республиканской больнице. Первую пункцию больному с острым лейкозом выполнил и показал нам именно Мирсаид Мирхамидович. Я горжусь тем, что под руководством этого великого ученого защитил и кандидатскую, и докторскую диссертации, получил звание профессора.

Очень хорошо мне запомнился день 29 августа 1989 года, когда Мирсаид Мирхамидович вызвал меня к себе. В его кабинете были министр здравоохранения Б.Исмаилов и ректор КГМИ академик Мурзалиев. Учитель сказал: "Вам надо начинать самостоятельную жизнь. Сколько можно находиться под крылышком Миррахимова. Возглавляйте кафедру госпитальной терапии, создайте свою школу и работайте". Честно сказать, я вышел из кабинета убитым. Но потом понял, что мудрый учитель показал мне абсолютно правильный путь. Я выполнил наказ своего наставника: создал в стране гематологическую школу и научный центр гематологии, который, мягко говоря, не от большого ума уничтожили. Хотя и первыми в ЦА мы начали выполнять операции по пересадке костного мозга!

Своему учителю я вообще обязан жизнью. После тяжелейшей катастрофы жизнь моя висела на волоске. В течение двух недель он начинал свой день с консилиума у моей постели и вырабатывал тактику моего спасения.

За свою жизнь я много ездил по различным странам, знаком со многими выдающимися учеными, но такого всесторонне эрудированного ученого, как Мирсаид Мирхамидович, не встречал. Еще при жизни ходили легенды о его даре диагноста. Стоило ему только взглянуть на больного, и он мог поставить практически безошибочно диагноз и подобрать единственно верное лечение.

Школа у постели больного

Медет Бейшенкулов, заведующий отделением ургентной кардиологии НЦКиТ, доктор медицинских наук, профессор:

- Еще будучи студентом, я слушал прекрасные лекции Мирсаида Мирхамидовича. А первый личный контакт состоялся на госэкзамене, который я сдал на "отлично". Его похвалу я помню до сих пор, а тогда вообще чувствовал себя счастливейшим человеком из всех землян.

Ему я сдавал экзамен и при поступлении в аспирантуру. Он был руководителем и моей докторской диссертации. А когда стал работать в отделении реанимации, приходилось постоянно общаться с шефом. У него даже был здесь свой отдельный кабинет, потому что он часто приходил, консультировал больных. Каждый осмотр, консультация у постели больного - это была настоящая школа.

Несмотря на разницу в возрасте, регалиях, со всеми нами, молодыми, он общался не как начальник с подчиненными, а очень уважительно, старался научить тому, чем владел сам, делился своими знаниями, помогал и в научно–исследовательской деятельности, выбирал стратегические направления. И когда мы уже "подросли", просил, чтобы мы уделяли больше внимания молодым, выявляли среди них способных к научной работе, со знанием языков и помогали им.

Мирсаид Мирхамидович пользовался огромным уважением коллег всего мира. Мы сами видели на конгрессах, с каким почтением все относились к нему. Запомнился забавный случай. На конгрессе директор одного из центров кардиологии после того, как Мирсаид Мирхамидович вышел, сел на его место, сказав, что, может, из мощного интеллекта Мирсаида что–то перепадет и ему. Это, конечно, шутка. Но чувствовалось, каким авторитетом он пользовался. И когда приезжали москвичи, они называли Мирсаида Мирхамидовича не иначе, как шефом, как и своего шефа академика Чазова. Знаю, что многие кардиологи стран СНГ считают Мирсаида Мирхамидовича своим учителем.

Центр бурлил при нем

Рыскуль Кыдыралиева, доктор медицинских наук, профессор:

- С 2000 года я работала в центре в качестве ученого секретаря. И мне ежедневно приходилось контактировать с шефом по разным вопросам. Меня всегда поражала разносторонность его интересов и тот объем работы, который Мирсаид Мирхамидович выполнял: он руководил научно–исследовательской деятельностью центра, был в курсе всего, что делается буквально в каждом отделении, консультировал тяжелейших больных, встречался с коллегами из–за рубежа, рецензировал диссертации, всего не перечислишь. Причем он работал не только в масштабе центра, а всей страны. Был постоянно на связи с главными кардиологами областей, старался развивать кардиослужбу в регионах. Выезжал туда сам. И ведь все у него получалось, настолько собранным он был в делах да и в жизни тоже.

Мы постоянно отправляли письма в правительство, президенту, в которых он обосновывал необходимость приобретения того или иного аппарата. Ему редко отказывали. К его мнению прислушивались и доверяли ему на всех этажах.

Причем он никогда не давил своим авторитетом, властью, знаниями. Это было стилем его общения с коллегами и свойством его личности - мгновенно отзывался на все, что представляло, с его точки зрения, профессиональный интерес. Конечно же, все это привлекало и притягивало к нему не только медиков, но и простых людей, чиновников высокого ранга, общественных деятелей. Никогда ни при каких обстоятельствах академик Миррахимов не изменял своим правилам общения, никто не видел его вспыльчивым, вышедшим из себя.

Его неиссякаемая творческая энергия и трудолюбие передавались и всем нам. Центр при нем буквально бурлил. Шеф был его мотором, сердцем.

И когда его не стало, запущенный им ритм работы остался, все так же ответственно подходят к делу, потому что по–другому коллектив не может. Мы храним верность клинике, по праву названной именем шефа, и его заветам.

Он открыл мне дорогу

Назгуль Омурзакова, заместитель директора по научной работе Национального центра кардиологии и терапии, кандидат медицинских наук:

- С шестого курса я мечтала стать ревматологом, позже попала именно в отделение ревматологии центра. А более близко мы познакомились с академиком, когда он пришел консультировать мою пациентку, которой не могли поставить диагноз: или у нее был ревматоидный артрит, либо онкозаболевание. Кстати, Мирсаид Мирхамидович всегда сам смотрел и курировал больных с непонятным диагнозом. Он был уникальным клиницистом. Я считала, что у нее идет онкопроцесс. Мирсаид Мирхамидович внимательно слушал мои доводы, он любил, когда врачи обосновывают свои выводы и наблюдения. Но мой диагноз не подтверждался после проведенной биопсии лимфатических узлов. Я тем не менее продолжала настаивать на своем. И в конце концов пришедшие из Германии результаты повторной биопсии подтвердили правильность моих заключений.

Мирсаид Мирхамидович стремился восстановить ревматологическую службу, какой она была хотя бы до развала Союза. И вскоре на наш центр вышли ученые из Японии. Они заинтересовались научными исследованиями Миррахимова. Так завязалось наше сотрудничество с ними.

Позже шеф отправил меня на научный конгресс по ревматологии, хотя мог поехать сам. Но он всегда открывал дорогу молодым. Когда меня пригласили в Японию на стажировку, Мирсаид Мирхамидович сказал, что отправит меня, но при условии, что я вернусь обратно. Я дала слово. Помню, он тогда сказал, что мы еще вместе поработаем.

Не довелось. Когда я вернулась, Мирсаида Мирхамидовича не стало. Пришла в центр, и было такое чувство, что он словно осиротел. Но во время митинга–реквиема в день его рождения, 27 марта, увидев его учеников всех вместе, поняла, что его ум, интеллект, сила духа живут в стенах созданного им центра.

Чувство ответственности проросло в нас

Айгуль Норузбаева, завотделением хронической сердечной недостаточности НЦКиТ, доктор медицинских наук, профессор:

- Моя профессиональная деятельность началась с незабываемых лекций Мирсаида Мирхамидовича, с легендарной кафедры факультетской терапии, через которую прошло целое поколение кардиологов и терапевтов нашей страны, с его наставлений, что к каждому больному мы должны относиться как к своему родственнику - бережно и ответственно. И он не только так говорил, он так вел себя у постели больного.

Когда начала работать в центре, то почти каждый день показывала ему пациентов. К его обходу готовились, словно студенты, перечитывали литературу, листали справочники, не ответить на его вопрос считалось верхом невежества и было просто стыдно. Это еще раз говорит о высочайшем чувстве ответственности перед больным, которое он привил нам. И оно никуда не делось и сейчас, оно проросло в нас. И теперь уже мы, его ученики, стремимся передать студентам все самое лучшее, что заложил в нас этот великий человек.

После защиты диссертации в Москве я вернулась в центр, и Мирсаид Мирхамидович отправил меня работать не в отделение кардиологии, а в отделение... пульмонологии. Только позже я поняла задумку учителя. Он готовил из нас универсальных специалистов. И, как всегда, оказался прав: нельзя лечить сердце больного, не зная состояния других его органов.

При нем многое в нашей стране было внедрено впервые. Он - основоположник службы кардиологии, горной медицины. А сколько новых методов диагностики и лечения внедрил именно наш учитель в практику, тысячи людей благодаря им выжили.

Вот как надо жить

Акпай Сарыбаев, доктор медицинских наук, профессор:

- Для меня Мирсаид Мирхамидович - это олицетворение прошедшей эпохи, самой, наверное, пока лучшей в истории Кыргызстана да и Союза тоже. Абсолютно безупречная личность во всем: в отношении к делу, людям. Своим примером он показывал всем нам, как вообще надо жить.

А однажды меня потряс своим человеколюбием. Учитель возвращался из командировки из Ошской области, когда к их машине рванулся плачущий подросток. Оказалось, что мальчик живет с тяжело больной уже несколько лет мамой, отец их бросил, когда она стала болеть. Узнав, что приехал профессор, мальчишка пришел из своей деревни, чтобы встретиться с ним и попросить помочь маме. Конечно, Мирсаид Мирхамидович вместе с врачами и сыном больной поехали в село. И увидели на кровати женщину с деформированными суставами рук и ног, сильно истощенную. По настоянию Миррахимова женщину привезли в столицу. Потребовалось длительное лечение. И больная постепенно поправилась, начала ходить. Возможно, кто–то другой не обратил бы внимания на просьбу ребенка, но учитель не мог пройти мимо.

Запомнился мне и еще один эпизод. По случаю 70–летнего юбилея правительство выделило Мирсаиду Миррахимову крупную денежную премию. Он не взял ее себе, а отдал все до копейки в кассу центра на научные исследования и поддержку молодых ученых. И я благодарю судьбу, что она свела меня с таким гениальным ученым, врачом и глубоко порядочным человеком.

Сейчас, например, во всем мире внедряется индивидуальный подход к больному, несмотря на то, что существуют доказанные методы лечения того или иного заболевания. Такого подхода учитель требовал от нас еще лет двадцать назад. А его слова "нужно любить любого больного и сделать все, чтобы вернуть ему здоровье" мы, его ученики, запомнили на всю жизнь и передаем их как клятву своим воспитанникам.

Мне никогда и нигде не приходилось встречать такого внимательного, чуткого и тактичного отношения к больному, какое проявлял Миррахимов. Не припомню случая, чтобы после консультации пациент не вышел от него с приподнятым настроением, не воспрянувшим духом.