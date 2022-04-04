"Народ Украины будет освобожден". В Москве кыргызстанцы вышли на акцию

Представители кыргызской диаспоры в Москве у памятника Манаса в парке дружбы провели акцию в поддержку России, ДНР и ЛНР. Об этом сообщают организаторы.

По их словам, в этом году Россия и Кыргызстан вместе с странами СНГ отметят 77-ю годовщину Победы над нацизмом, который смог вновь поднять голову на территории братской Украины: "Россия вновь встала на защиту мира от этой чумы, ставшей более свирепой и жестокой, коварной и лживой.

Кыргызский народ помнит своих героических предков, которые вместе с русскими, украинцами, кавказцами, белорусами, татарами, узбеками и другими народами СССР воевали против нацизма и фашизма, который возродился и стал оружием в тотальной войне против России. Как и во время Великой Отечественной войны, наши соотечественники и сегодня участвуют в спецоперации на Украине, не щадя жизни во имя правды и справедливости", - говорится в сообщении.

Они отмечают, что вынужденное решение Верховного главнокомандующего России и действия Вооруженных сил Российской Федерации несут конец восьмилетней войне на Донбассе и одновременно предотвращают третью мировую войну.

"Россия вмешалась, чтобы спасти людей Донецка и Луганска, которых убивали долгих восемь лет. Скоро народ Украины будет освобожден от нацистов и их хозяев, направляющих их действия. Мир узнает правду о всех зверствах, которые чинили власти Украины над своим народом и над попавшими в плен российскими солдатами. Узнает правду о сети биолабораторий, развёрнутых на Украине в других странах бывшего СССР. Правда вновь победит", - добавили организаторы.

Участники акции держали в руках транспаранты с надписями "Нет нацизму", "Сила V правде", "Z-За Победу" и "Спасибо за Мир", Спасибо за Победу" в память о ВОВ.

Участники акции совместно с фондом "Мурас" ("Наследие") в ближайшие дни направят в Донбасс фуру с продуктами.

Источник: reporter.kg