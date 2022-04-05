Руслан Казакбаев напомнил об антикризисных мерах и создании инвестфондов

Состоялось очередное совещание министра иностранных дел КР Руслана Казакбаева с руководителями посольств КР, постоянных представительств КР при международных организациях и генеральных консульств КР в формате ВКС с участием руководителей структурных подразделений МИД КР.

В ходе совещания Казакбаев подвел итоги деятельности загранучреждений Кыргызской Республики за I квартал 2022 года с акцентом на экономическую дипломатию.

В своем выступлении министр особо отметил важность проведения мероприятий в рамках празднования 30-летия установления дипломатических отношений с соответствующими странами и реализации совместных программ сотрудничества по приоритетным направлениям.

Министр призвал всех руководителей загранучреждений КР к активной, инициативной деятельности в сфере экономической дипломатии и качественному выполнению плана работы МИД КР и загранучреждений КР на 2022 год, а также задач, поставленных в ходе видеоконференции председателем кабинета министров Жапаровым с главами загранучреждений КР в январе 2022 года.

Министр Казакбаев отметил, что деятельность дипломатических учреждений должна быть ориентирована на продвижение национальных интересов во внешнеполитической и внешнеэкономической сферах, особенно в части содействия в привлечении иностранных инвестиций, технологий и знаний, расширения культурно-гуманитарных и торгово-экономических связей, экспорта отечественной продукции на зарубежные рынки.

Рассмотрены вопросы организации визитов на высшем и высоком уровнях, по расширению международной договорно-правовой базы, отдельным аспектам двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также по продвижению проектов в перспективных отраслях.

Министр обратил внимание на необходимость продолжения работы по созданию инвестиционных фондов и фондов развития с Туркменистаном, КСА, ОАЭ, Ираном, Азербайджаном, Турцией, Италией и Фондом организации тюркских государств как на одну из первостепенных задач руководителей загранучреждений КР. Подчеркнул необходимость инициативного подхода к проведению бизнес-форумов, презентаций и выставок по инвестиционным и туристическим возможностям КР и активному участию в конференциях, круглых столах по актуальным международным проблемам.

Участники совещания также обсудили актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию в Украине и Афганистане. Особо рассмотрены вопросы влияния санкций на экономику КР и пути минимизации негативных последствий на страну и на наших соотечественников за рубежом. Подробно обсуждены возможности диверсификации экономики КР, увеличения объемов экспортной продукции, проблемы обеспечения продовольственной и энергетической безопасности, приграничного миростроительства.