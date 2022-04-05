В Иссык-Кульской области государству вернули 49,8 гектара пахотной земли

В Иссык-Кульской области государству возвращены земли сельхоз назначения стоимостью более 17 миллионов сомов, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Прокуратурой Тюпского района Иссык-Кульской области проводится работа по возвращению земель сельскохозяйственного назначения, незаконно занятых и переданных в частную собственность.

Прокурорской проверкой установлено, что постановлениями Тюпской районной государственной администрации пахотные земли общей площадью 49,8 га незаконно выделены трем фермерским хозяйствам.

В целях возврата земельных участков государству в суд внесены исковые заявления, которые по результатам рассмотрения полностью удовлетворены.

На основании акта прокурорского реагирования, внесенного на имя главы айыл окмоту, земельные участки площадью 49,8 га стоимостью 17 миллионов 688 тысяч сомов возвращены государству.