"Пьяный спит на работе". Жители села Даркан жалуются на главу айыл окмоту

В редакцию vb.kg обратились жители села Даркан Джети-Огузского района Иссык-Кульской области, которые пожаловались на своего главу айыл окмоту Нурдина Жусупова. По их словам, по фотографии можно понять, чем он занимается на работе.

"Он работает главой айыл окмоту с 2018 года. До этого работал в органах внутренних дел, откуда и ушел на пенсию. На заседании айылного кенеша по итогам прошлого года его работу признали "неудовлетворительной". Однако глава райгосадминистрации аким Руслан Мейматкулов никак не отреагировал на мнение депутатов местного кенеша.

Сессия айылного кенеша, которая должна была состояться 31 марта 2022 года, была отменена в связи с тем, что глава айыл окмоту был в нетрезвом состоянии", - написали жители села.