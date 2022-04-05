В Бишкеке при строительстве дома с рухнувшей стеной выявлены нарушения

Госагентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Гострой) представило итоги работы комиссии Кыргызской Республики по факту обрушения ограждающих конструкций при строительстве многоэтажного жилого дома на пересечении проспекта Молодой Гвардии и улицы Фрунзе.

Напомним, ранее сообщалось, что утром 27 марта обрушилась стена из пеноблока строящегося многоэтажного дома на пересечении проспекта Молодой Гвардии и улицы Фрунзе на крышу жилого многоквартирного дома по улице Молодой Гвардии, 75. Трое жильцов со второго этажа - бабушка с внуком и девушка - оказались в больнице.

"По данному объекту строительства комиссия отмечает следующее.

Строительство объекта - 15-этажного жилого дома с объектами СКБ и подземным автопаркингом на собственной территории - начато на основании положительного заключения государственной экспертизы от 13 ноября 2020 года, проектирование которого было осуществлено ОсОО "Арх Модерн", а строительно-монтажные работы осуществляет генеральный подрядчик ОсОО "КейДжи Восток Сервис". Проектная документация разработана на основании АПУ, где были представлены и согласованы все необходимые заключения и письма-согласия от соответствующих технических служб.

Согласно выкопировки из эскиза проекта застройки, данная территория определена под проектирование 15-этажного жилого дома, а земельный участок, занимаемый 2-этажным жилым домом существующей застройки, предусмотрен под перспективное проектирование многоэтажного жилого дома 2-го этапа строительства. Экспертиза проектной документации на соответствие проектно-техническим требованиям нормативно-технических документов была проведена по всем разделам проектной документации с выдачей положительного заключения.

В соответствии с специальным техническим условием от 30.12.2019 г. №235/2019, выданным ГИССИП, самонесущие стены до 11-го этажа выполнены из кирпичной кладки толщиной 250 мм, начиная с 11-го этажа предусмотрено устройство самонесущих стен из пенобетонных блоков толщиной 200 мм, плотностью 600-800, с сеткой горизонтального армирования с шагом по высоте через каждые два ряда кладки, с осуществлением ее на специальных клеевых составах. Для обеспечения гибкого соединения самонесущих стен с вертикальными несущими элементами железобетонного каркаса здания, проектными решениями в колоннах предусмотрены струны из гладкой арматуры диаметром 10 мм, приваренные к закладным элементам колонн. Сетка горизонтального армирования кладки посредством С-образных арматурных деталей, заведенных за струну, соединяется с колоннами. Также самонесущие стены с помощью вертикальных металлических или железобетонных включений усиливаются и соединяются с элементами железобетонного каркаса. Проектными решениями на данном объекте предусмотрены вертикальные металлические включения. Окончательное усиление самонесущих стен обеспечивается установкой с обеих поверхностей кладки арматурной сетки с размером ячеек 200х200 из проволоки класса Вр-I диаметром 5 мм, стянутой между собой шпильками диаметром 6 мм и последующей штукатуркой цементно-песчаным раствором.

Так, в ходе комиссионной проверки на данном объекте строительства установлено:

первый ряд кладки из пенобетонных блоков уложен на цементно-песчаный раствор вместо специального клеевого состава;

горизонтальное армирование осуществлено сеткой с диаметром проволоки 3 мм вместо 5 мм, крепление сетки к элементом каркаса отсутствует;

не выдерживается периодичность горизонтального армирования через каждые два ряда кладки, фактически на всю высоту стены уложен только один ряд армирующей сетки на высоте 0,6 м от уровня междуэтажного перекрытия;

отсутствуют вертикальные включения усиления кладки, на участках, оставленных под монолитные включения на других этажах, шаг составляет 4500 мм вместо предусмотренных проектом 3000 мм;

в нарушение требований техники безопасности не предусмотрены улавливающие сетки через каждый этаж, предохраняющие от возможного падения грузов и строительных материалов, на лестничных маршах в основном отсутствуют временные ограждения;

при смене производителя работ на уровне 12-го этажа (вместо Ибраева А. назначен Жолдошев М.), не был составлен акт технического состояния с приемом-передачей объекта.

Застройщиком не представлены сертификаты соответствия на применяемые строительные материалы, в том числе на блоки из пенобетона. В результате проведенных испытаний фактическая средняя прочность применяемых пенобетонных блоков, отобранных в присутствии технадзора объекта Султаналиева К.Т. и прораба объекта Жолдошева М. Ж., составила 0,56 МПа вместо 2,89 МПа, то есть всего 19% от проектной прочности, что не соответствует государственному стандарту ГОСТ 21520-89 "Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие".

Кроме того, комиссионная проверка с участием производителя работ, представителей технического надзора заказчика (Султаналиев М.) и авторского надзора (Токоев Р.), установила отсутствие на объекте надлежащего технического и авторского надзора, операционного и входного контроля, в результате чего были допущены грубейшие отклонения от проекта и поставка на объект строительных изделий, не предусмотренных проектом.

Также управлением архитектурно-строительного контроля не были приняты своевременные меры по оценке соответствия строительных работ по устройству самонесущих стен, отсутствовал контроль за деятельностью ответственных работников управления со стороны руководства управления.

Необходимо отметить, что данные результаты проверки будут вынесены на рассмотрение комиссии для принятия мер к ответственным лицам авторского надзора, технического надзора заказчика, производителя работ, в частности, аннулирования квалификационных сертификатов, ответственности генеральной подрядной организации – ОсОО "Кейджи Восток Сервис" в части приостановления действия лицензии на производство строительно-монтажных работ.

Также комиссия рассмотрит ответственность сотрудников государственного архитектурно-строительного контроля, непосредственно инспектировавших данный объект."