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Элдияр Карачалов выдвинул себя на пост председателя Федерации профсоюзов

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане 6 апреля состоится съезд Федерации профсоюзов, на котором состоятся выборы председателя этой организации.

Свою кандидатуру на пост председателя ФПК выдвинул председатель Республиканского комитета профсоюза работников строительства и промстройматериалов Элдияр Карачалов. Об этом он сообщил на официальном канале Профсоюза строителей Кыргызстана.

"Я выдвигаюсь на позицию председателя Федерации профсоюза Кыргызстана, чтобы реализовать свои идеи и цели, чтобы федерация стала вновь авторитетной организацией, которая сможет защищать каждого работника как в нашей республике, так и за рубежом", - отметил в своем предвыборном обращении Элдияр Карачалов.

Также Карачалов представил свою стратегию развития ФПК, где самым первым пунктом идет речь о защите трудовых прав мигрантов за рубежом. Второй пункт - восстановление имущества ФПК. Третий - государственно-профсоюзное партнерство.

Кроме того, кандидат предложил 12 идей необходимых для реализации.


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URL: https://www.vb.kg/416449
Теги:
профсоюзы, Кыргызстан
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