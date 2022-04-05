Элдияр Карачалов выдвинул себя на пост председателя Федерации профсоюзов

В Кыргызстане 6 апреля состоится съезд Федерации профсоюзов, на котором состоятся выборы председателя этой организации.

Свою кандидатуру на пост председателя ФПК выдвинул председатель Республиканского комитета профсоюза работников строительства и промстройматериалов Элдияр Карачалов. Об этом он сообщил на официальном канале Профсоюза строителей Кыргызстана.

"Я выдвигаюсь на позицию председателя Федерации профсоюза Кыргызстана, чтобы реализовать свои идеи и цели, чтобы федерация стала вновь авторитетной организацией, которая сможет защищать каждого работника как в нашей республике, так и за рубежом", - отметил в своем предвыборном обращении Элдияр Карачалов.

Также Карачалов представил свою стратегию развития ФПК, где самым первым пунктом идет речь о защите трудовых прав мигрантов за рубежом. Второй пункт - восстановление имущества ФПК. Третий - государственно-профсоюзное партнерство.

Кроме того, кандидат предложил 12 идей необходимых для реализации.