Сабырбек Муканбетов: Хронология событий в Буче говорит сама за себя

Независимый журналист Сабырбек Муканбетов выразил сомнение тому, что российские войска имеют хоть какое-то отношению к кровавому инциденту в украинском городе Буча. Свое мнение по этому поводу он высказал nazarnews.org.

По его словам, хронология событий говорит сама за себя.

"30 марта российская армия покидает этот город. 31 марта мэр Бучи заявляет, что они очистили город от российских солдат. Про трупы ни слова не сказал. 2 апреля мы видим по видео, как спецназ ВСУ проводит зачистку в городе, в том числе и на той улице, которую позже покажут в новостях. Никаких трупов нет.

4 апреля ВСУ вместе с западными журналистами показывает эту же улицу в Буче, заваленную трупами. При этом трупы еще не застывшие и кровь красная, совершенно не почерневшая.

Далее Россия ставит вопрос по ситуации в Буче на заседание Совбеза ООН, но Британия почему-то блокирует его", - сказал Муканбетов.