Погода
$ 85.60 - 87.10
€ 92.37 - 94.37

Сабырбек Муканбетов: Хронология событий в Буче говорит сама за себя

202  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Независимый журналист Сабырбек Муканбетов выразил сомнение тому, что российские войска имеют хоть какое-то отношению к кровавому инциденту в украинском городе Буча. Свое мнение по этому поводу он высказал nazarnews.org.

По его словам, хронология событий говорит сама за себя.

"30 марта российская армия покидает этот город. 31 марта мэр Бучи заявляет, что они очистили город от российских солдат. Про трупы ни слова не сказал. 2 апреля мы видим по видео, как спецназ ВСУ проводит зачистку в городе, в том числе и на той улице, которую позже покажут в новостях. Никаких трупов нет.

4 апреля ВСУ вместе с западными журналистами показывает эту же улицу в Буче, заваленную трупами. При этом трупы еще не застывшие и кровь красная, совершенно не почерневшая.

Далее Россия ставит вопрос по ситуации в Буче на заседание Совбеза ООН, но Британия почему-то блокирует его", - сказал Муканбетов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/416453
Теги:
Россия, Украина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  