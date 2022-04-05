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Турецкая кухня покорила звезд премии "Оскар"

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- Наталья Крайнова
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27 марта в Лос-Анджелесе состоялась 94-я церемония вручения премии "Оскар". Гости церемонии отметили, что в этом году на вечеринке после церемонии в меню были блюда турецкой кухни.

Дело в том, что знаменитый шеф-повар Вольфганг Пак, который готовит для гостей премии "Оскар" с 1995 года, в этот раз включил в свое меню черноморские лепешки и курагу, фаршированную взбитыми сливками. СМИ и организаторы отметили, что турецкие блюда произвели яркое впечатление на присутствующих, среди которых были всемирно известные кинозвезды, художники и продюсеры.

"Турецкая кухня - одна из богатейших кухонь мира благодаря своим традиционным рецептам и органическим продуктам. Все семь регионов Турции полны колорита, истории и культуры. Мы с семьей с удовольствием посещаем Турцию каждое лето", - объяснил свой выбор для меню шеф-повар Вольфганг Пак.

Кстати, рецепты турецких блюд, которые подавали звездам премии "Оскар", можно увидеть на YouTube-аккаунте Go Türkiye.


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URL: https://www.vb.kg/416456
Теги:
кино, Турция, Кыргызстан
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