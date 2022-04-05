Акция "Подарки от Infinix в O!Store" продолжается!

Гарантированные подарки от амбициозного бренда смартфонов Infinix ждут своих обладателей в O!Store. От дорожного чемодана до смартфона!

При покупке любой модели смартфона Infinix вам представится возможность вытянуть купон, в котором будет зашифровано наименование вашего подарка.

Вот и первые счастливчики:

Смартфоны Infinix отличаются ярким, динамичным дизайном и передовыми технологиями. Стильные смартфоны с отличными характеристиками экрана и камеры. Приходите и убедитесь в этом сами!

Все смартфоны можно приобрести в рассрочку на выгодных условиях без первого взноса и переплаты.

Действие акции, количество товаров и подарков ограничено. Уточнить наличие смартфонов, список магазинов, которые участвуют в акции, и другую подробную информацию можно по телефону 0705007000 и на сайте ostore.kg.

Подарки могут быть выданы в течение 10 рабочих дней в зависимости от региона. Подарки могут отличаться от изображений на картинке. Лицензия ГАС при ГКИТиС КР: № 16-0062-КР, № 16-0063-КР.