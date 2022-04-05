Мэрия Бишкека разрабатывает два стратегических документа по развитию города

Мэрией столицы разрабатываются два стратегических документа, связанных с развитием города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

"Первый из них – это программа развития города на пятилетний период, разработанная в целях реализации Национальной программы развития Кыргызской Республики до 2026 года. В программе заложено видение развития столицы как современного города с зеленой и благоприятной средой для жизни и работы горожан как центра образования и культуры, притяжения капитала и туристов, как драйвера роста экономики страны. Программа обсуждена на круглом столе с участием экспертного сообщества, депутатов БГК и международных организаций.

Второй важный документ – программа социально-экономического развития города Бишкека на 2023-2025 годы, которая разработана в соответствии с 88 статьей Бюджетного кодекса и с учётом рекомендаций соответствующего методического руководства. Программа станет основой при разработке бюджета города на 2023 год, содержит основные направления и приоритеты фискальной политики на предстоящий период. При разработке Программы учитывались потребности населения на основе анализа обращений горожан. По мере завершения работы над проектом программы будут проведены общественные обсуждения.

Оба документа содержат и планы мероприятий с указанием временных рамок и подкреплённости финансовыми ресурсами".