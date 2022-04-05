Погода
$ 85.60 - 87.10
€ 92.37 - 94.37

В Бишкеке ребенок скончался после обрезания. Оперировавший врач уволился

199  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке начато расследование по факту смерти семилетнего мальчика после обрезания.

По данным пресс-службы УВД Октябрьского района столицы, 2 апреля в милицию поступила информация о том, что в отделении хирургии Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи скончался ребенок.

"Мальчику делали обрезание в Нацгоспитале под местным наркозом. После операции он поступил в отделение хирургии Третьей детской больницы с диагнозом "Синдром Платтера, кровотечение из раны крайней плоти". Там, не приходя в сознание, он скончался. Факт зарегистрирован, назначена судебно-медицинская экспертиза для определения причины смерти. Расследование продолжается", - сообщили в УВД.

Как сообщили vb.kg в пресс-службе Минздрава, предварительная причина смерти ребенка – остановка сердца, а дальше оценку дадут правоохранительные органы.

Решение о необходимости проведения операции по обрезанию крайней плоти принимали родители мальчика.

Также в Минздраве сообщили, что заведующий отделением урологи Национального госпиталя, где проводилось обрезание, получил выговор, а врач, который проводил операцию, уволился. В Городской детской клинической больнице скорой медицинской помощи, куда мальчик поступил после Нацгоспиталя, сейчас проводят внутренне расследование.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/416475
Теги:
Минздрав, врачебная ошибка, погиб ребенок
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  