В Бишкеке ребенок скончался после обрезания. Оперировавший врач уволился

В Бишкеке начато расследование по факту смерти семилетнего мальчика после обрезания.

По данным пресс-службы УВД Октябрьского района столицы, 2 апреля в милицию поступила информация о том, что в отделении хирургии Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи скончался ребенок.

"Мальчику делали обрезание в Нацгоспитале под местным наркозом. После операции он поступил в отделение хирургии Третьей детской больницы с диагнозом "Синдром Платтера, кровотечение из раны крайней плоти". Там, не приходя в сознание, он скончался. Факт зарегистрирован, назначена судебно-медицинская экспертиза для определения причины смерти. Расследование продолжается", - сообщили в УВД.

Как сообщили vb.kg в пресс-службе Минздрава, предварительная причина смерти ребенка – остановка сердца, а дальше оценку дадут правоохранительные органы.

Решение о необходимости проведения операции по обрезанию крайней плоти принимали родители мальчика.

Также в Минздраве сообщили, что заведующий отделением урологи Национального госпиталя, где проводилось обрезание, получил выговор, а врач, который проводил операцию, уволился. В Городской детской клинической больнице скорой медицинской помощи, куда мальчик поступил после Нацгоспиталя, сейчас проводят внутренне расследование.