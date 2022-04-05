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В Караколе 17-летний парень угнал автомашину стоимостью 7500 долларов США

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В Караколе 17-летний парень угнал автомашину стоимостью 7500 долларов США. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

По данным пресс-службы, в дежурную часть ОВД города Каракол поступило сообщение от местной жительницы о том, что неизвестные лица неправомерно завладели автомашиной марки "Хонда-Одиссей", которая была припарковано в дворе одного из кафе города. По словам заявительницы, ей был нанесен материальный ущерб в размере 7500 долларов США.

"Данный факт был зарегистрирован в ЕРП ОВД г. Каракол и было возбуждено уголовное дело по статье 211 (Угон автомототранспортного средства) уголовного кодекса. Были разосланы ориентировки в ОВД области.

В результате предпринятых оперативных мер, подозреваемый был задержан сотрудниками милиции в селе Кудургу на автодороге Балыкчы-Анганьево-Каракол, при управлении угнанной автомашине. Им оказался 17-летний А.Ж., житель областного центра.

Решением городского суда, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения под присмотром родителей. Ведется следствие".


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URL: https://www.vb.kg/416477
Теги:
Иссык-Кульская область, Каракол, угон
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