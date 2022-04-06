Мэрии на заметку: дырку залатали бубликом

Вот такая "композиция" уже неделю красуется на пересечении улицы Фрунзе с проспектом Молодой Гвардии. Аккурат в середине правой полосы движения. И ночью этой конструкции не видно - хорошо, что хоть бетонный столб не воткнули! Назначение этой пирамидки простое - заставить водителей объехать открытый люк ливневой канализации. Решетку, закрывающую его, украли, новую же не положили. А чтобы машины не проваливались, установили вот такое ограждение. И кусок яркого старого жилета повязали на автомобильную покрышку - чтобы заметнее было. Вот такая трогательная забота муниципальных служб о безопасности горожан.