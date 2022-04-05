Сотрудники УВД Ленинского района нашли пропавшего мальчика

Сотрудники УВД Ленинского района Бишкека нашли ранее пропавшего мальчика в целости и сохранности. Об этом сообщает пресс-служба районного управления милиции.

По данным пресс-службы, 5 апреля 2022 года в УВД Ленинского района столицы с письменным заявлением обратилась жительница столицы А.А. об оказании содействия в поиске ее сына С.Э. 2011 года рождения, который сегодня примерно в 08:30 часов вышел из дома и больше не вернулся домой. По настоящее время, местонахождение пропавшего мальчика было неизвестно.

"Данный факт зарегистрирован в ЕЖУИ ЕРП УВД Ленинского района Бишкека и сразу же были начаты все необходимые поисковые и розыскные мероприятия по установлению местонахождения пропавшего несовершеннолетнего С.Э.

В настоящее время сотрудниками милиции выясняются все обстоятельства дела.

УВД Ленинского района напоминает, в случае возникновения угрозы безопасности детей, незамедлительно обращайтесь в ближайшее отделение милиции и позвоните на круглосуточный номер 102".