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Элдияр Карачалов пожаловался президенту на Алтынбека Эргешова (видео)

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Председатель профсоюза строителей Элдияр Карачалов обратился к президенту страны Садыру Жапарову с обращением, в котором просит главу государства вмешаться в выборы главы Федерации профсоюзов Кыргызстана. По его словам, уже началось давление на представителей профсоюзов из администрации президента.

"Мы трижды были благодарны вам за то, что вы наложили вето на антикоррупционный закон о профсоюзах. Более 750 тысяч членов профсоюзов были благодарны вам за то, что вы защитили наши интересы. Но, к сожалению, многие ваши старания сводятся к нулю. Потому что сегодня идет вмешательство со стороны работников администрации президента и правоохранительных органов.

Как заявили мне представители профсоюзов, сотрудник администрации президента Алтынбек Эргешов заявил о том, что необходимо поддержать кандидатуру Кызаева, так как его назначение якобы одобрено уже на самом высоком уровне.

Также на моих товарищей и моих родителей идет давление со стороны правоохранительных органов. Все это делается с одной целью, чтобы я снял свою кандидатуру на должность председателя Федерации профсоюзов КР", - заявил Карачалов.


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URL: https://www.vb.kg/416488
Теги:
профсоюзы, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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