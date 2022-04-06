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Эдиль Байсалов встретился с президентом МКК Петером Маурером

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- Наталья Крайнова
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Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов с рабочей поездкой находится в Женеве. В рамках поездки в Женеву он встретился с президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В ходе встречи стороны обсудили приоритетные направления сотрудничества Кыргызской Республики и Международного Комитета Красного Креста. В частности, речь шла о реализующихся проектах в области международного гуманитарного права, чрезвычайных ситуаций, пенитенциарной системы.

Кроме того Эдиль Байсалов встретился с исполнительным секретарем Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) Ольгой Алгаеровой.

Заместитель председателя кабмина подчеркнул, что наша республика заинтересована в укреплении сотрудничества с ЕЭК ООН по направлениям устойчивого развития, в том числе борьбы с изменением климата и сохранения биоразнообразия и права человека.


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URL: https://www.vb.kg/416494
Теги:
Эдиль Байсалов, Кыргызстан, кабмин
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