Эдиль Байсалов встретился с президентом МКК Петером Маурером

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов с рабочей поездкой находится в Женеве. В рамках поездки в Женеву он встретился с президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В ходе встречи стороны обсудили приоритетные направления сотрудничества Кыргызской Республики и Международного Комитета Красного Креста. В частности, речь шла о реализующихся проектах в области международного гуманитарного права, чрезвычайных ситуаций, пенитенциарной системы.

Кроме того Эдиль Байсалов встретился с исполнительным секретарем Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) Ольгой Алгаеровой.

Заместитель председателя кабмина подчеркнул, что наша республика заинтересована в укреплении сотрудничества с ЕЭК ООН по направлениям устойчивого развития, в том числе борьбы с изменением климата и сохранения биоразнообразия и права человека.