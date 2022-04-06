Садыр Жапаров обязал своих полпредов и мэров встречаться с населением

В Кыргызстане по поручению президента Садыра Жапарова полномочные представители главы государства в областях и мэры городов Бишкек и Ош проведут встречи с местным населением. Сообщается на сайте президента.

Встречи будут проводиться для оперативного рассмотрения насущных проблем граждан страны, решения имеющихся вопросов на местах и т. п.

Контроль за решением всех озвученных во время этих встреч вопросов будет вести администрация президента.

Мероприятия будут проводиться согласно утвержденному графику, который размещен на сайте президента.