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Садыр Жапаров обязал своих полпредов и мэров встречаться с населением

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане по поручению президента Садыра Жапарова полномочные представители главы государства в областях и мэры городов Бишкек и Ош проведут встречи с местным населением. Сообщается на сайте президента.

Встречи будут проводиться для оперативного рассмотрения насущных проблем граждан страны, решения имеющихся вопросов на местах и т. п.

Контроль за решением всех озвученных во время этих встреч вопросов будет вести администрация президента.

Мероприятия будут проводиться согласно утвержденному графику, который размещен на сайте президента.


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URL: https://www.vb.kg/416497
Теги:
население, Садыр Жапаров
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