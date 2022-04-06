В Иссык-Куль выпустили мальков сига-лудога и иссык-кульской форели

В озеро Иссык-Куль выпустили мальков сига-лудога и иссык-кульской форели. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.

Сотрудники туристско-экологической милиции УВД Иссык-Кульской области совместно с департаментом рыбного хозяйства при Министерстве сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности произвели зарыбление на озере Иссык-Куль и в речках.

Количество мальков иссык-кульской форели, которые отправились в реки, составляет 470 тысяч штук, мальков сиги-лудоги выпущено в озеро 7 миллионов 100 тысяч штук.

Цель - пополнить рыбные ресурсы водного бассейна озера.

К новому месту жительства мальки оттранспортированы в полиэтиленовых мешках.

Как сообщается, ежегодно в озеро Иссык-Куль выпускают миллионы подращенных мальков, в том числе включенных в Красную книгу, восстанавливая и увеличивая популяцию, так как естественного воспроизводства рыбы недостаточно.

В этом году мальки сиги и иссык-кульская форели отправились на побережья Тюпского и Тонского районов.