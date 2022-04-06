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В Бишкеке пройдет международный джаз-фестиваль "Джаз_Бишкек_Весна"

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- Дарья Таирова
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В Бишкеке 21-24 апреля пройдет Бишкекский международный джаз-фестиваль "Джаз_Бишкек_Весна. Об этом сообщает организатор фестиваля ОФ "Центральная Азия – Арт Менеджмент".

ЮНЕСКО объявило 30 апреля Международным днем джаза. Начиная с 2018 года Бишкекский международный джаз-фестиваль входит в программу фестивалей, приуроченных к этому дню. Благодаря проведенным 16 Бишкекским международным джаз фестивалям удалось познакомить кыргызстанцев с особенностями восприятия и интерпретации джаза 176 группами из 21 страны: Азербайджана, Австрия, Беларуси, Венгрии, Германии, Израиля, Италии, Казахстана, Кыргызстана, Нидерландов, Польши, России, США, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана, Франции, Швейцарии, Эстонии, Японии.

XVII Бишкекский международный джаз-фестиваль "Джаз_Бишкек_Весна" пройдет с 21 по 24 апреля 2022 г., включая концерты-разогревы на разных площадках. Заявки на участие в фестивале подали группы из Австрии, Швейцарии, Израиля, Турции, Узбекистана, США и Кыргызстана. Гость фестиваля - Кайрат Примбердиев. В концертной программе презентация постановочного ритуального танца по мотивам живописи ранних кочевников и джазовые аранжировки на заданную тему.

Концерты фестиваля пройдут в гибридном формате на Большой сцене национальной филармонии им. Т. Сатылганова. Начало в 18.00. В программу могут быть внесены некоторые изменения.

Мастер-классы состоятся в Медиа-Манас (КТУ "Манас", мкр. Джал) (23.04.2022), а также в музыкальной школе–интернате им. М. Абдраева (22.04.2022). Вход бесплатный, и для всех желающих.

Фестиваль включает обучающий компонент "визит-тур" для молодых музыкантов из Иссык-Кульской области. Участники проекта "Визит-тур" совместно с профессиональными музыкантами выступят перед зрителями с дебютной программой.


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URL: https://www.vb.kg/416503
Теги:
джаз, музыка, фестиваль, Бишкек
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