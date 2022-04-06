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Астрономы обнаружили внутри Млечного Пути неизвестное кольцо

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- Айжан Мамбеталиева
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Исследователи Института внеземной физики Общества имени Макса Планка в Германии обнаружили новую структуру внутри Млечного Пути - внутреннее кольцо богатых металлом звезд, которые моложе звезд в баре - вытянутой структуре из звезд и газа в галактическом диске. Об этом сообщается в научной статье на сайте института.

Ученые смогли объединить данные различных кампаний по наблюдению галактики со сложным компьютерным моделированием, чтобы создать современную модель внутреннего Млечного Пути: медленную полосу с выпуклостью в форме арахиса.

"Мы объединили более 30 тысяч звезд из обзора APOGEE с данными Gaia, чтобы получить их полные орбиты. С помощью этих орбит мы можем видеть, что происходит позади галактической выпуклости, а также другие пространственные области, не охваченные съемками", - рассказала аспирант института и ведущий автор исследования М. Уайли.

Она объяснила, что вокруг центрального стержня они обнаружили внутреннюю кольцевую структуру, которая более богата металлом, чем стержень, и где звезды имеют более молодой возраст, около семи миллиардов лет. В то время как звездообразующие внутренние кольца были замечены и в других дисковых галактиках, было неясно, содержит ли наша родная галактика звездное внутреннее кольцо.


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URL: https://www.vb.kg/416505
Теги:
новости мира, в мире, космос
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