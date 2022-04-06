Следственная служба МВД отмечает 59-летие со дня образования

В Кыргызстане ежегодно 6 апреля отмечается профессиональный праздник сотрудников следственных подразделений. Этот год не стал исключением - в Центральном аппарате МВД КР прошло торжественное собрание, приуроченное к 59-летию со дня образования Следственной службы. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

С праздником следователей поздравил заместитель министра внутренних дел полковник милиции Эркебек Аширходжаев.

"Вклад работников следственных подразделений в борьбу с преступностью значителен и оказывает решающее влияние на результаты всей оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел," - сказал замглавы МВД.

В торжественной обстановке сотрудники и ветераны Следственной службы были поощрены ведомственными медалями и нагрудными знаками "Почетный следователь" за добросовестное выполнение служебных обязанностей, достижение высоких результатов в работе и за неоценимый вклад в дело воспитания молодого поколения.

Кроме того, на заслуженный отдых проводили бывшего начальника Следственной службы УВДТ МВД КР полковника милиции Таланта Омуралиева и вручили памятные подарки от коллектива.