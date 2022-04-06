Погода
$ 89.87 - 91.75
€ 92.37 - 94.37

Следственная служба МВД отмечает 59-летие со дня образования

287  0
- Дарья Таирова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане ежегодно 6 апреля отмечается профессиональный праздник сотрудников следственных подразделений. Этот год не стал исключением - в Центральном аппарате МВД КР прошло торжественное собрание, приуроченное к 59-летию со дня образования Следственной службы. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

С праздником следователей поздравил заместитель министра внутренних дел полковник милиции Эркебек Аширходжаев.

"Вклад работников следственных подразделений в борьбу с преступностью значителен и оказывает решающее влияние на результаты всей оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел," - сказал замглавы МВД.

В торжественной обстановке сотрудники и ветераны Следственной службы были поощрены ведомственными медалями и нагрудными знаками "Почетный следователь" за добросовестное выполнение служебных обязанностей, достижение высоких результатов в работе и за неоценимый вклад в дело воспитания молодого поколения.

Кроме того, на заслуженный отдых проводили бывшего начальника Следственной службы УВДТ МВД КР полковника милиции Таланта Омуралиева и вручили памятные подарки от коллектива.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/416510
Теги:
МВД, расследование
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  