Врач назвала основные причины разбитости по утрам

Врач-психотерапевт, главный психиатр-нарколог сети клиник "РЖД-Медицина" Екатерина Мисевич рассказала "Вечерней Москве" о возможных причинах разбитости по утрам.

"Астения - то состояние упадка физических и психических сил при минимальной нагрузке. Чувство разбитости не проходит после ночного сна или отдыха в течение дня. Характеризуется субъективным ощущением снижения уровня жизненной энергии на 30–50 процентов. Астения может быть признаком нарушением баланса между работой и отдыхом, расстройства адаптации, органического поражения головного мозга", - говорит Мисевич.

Что касается депрессии, говорит специалист, это заболевание с ранними пробуждениями в 3–5 утра без будильника, подавленным настроением в первой половине дня на протяжении двух недель, чувством собственной несостоятельности, вины, с утратой прежних интересов и и мотивации выполнять привычные дела.

Еще одной причиной состояния разбитости по утрам может стать тревожное расстройство. Когда стресс сменяется новым стрессом, у любого человека может развиться тревожное расстройство. Постоянное напряжение, повышенный тонус мышц могут нарушить и ночной сон, не дают расслабиться - это и является причиной разбитости по утрам.